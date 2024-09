Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Lesní zvěř migruje přes silnice čím dál častěji, nejvíc střetů s ní přibývá v našem kraji na Českolipsku.

KRAJ - Dnes ráno usmrtilo motorové vozidlo Iveco šestičlenné stádo divočáků.

Od včerejší 19. hodiny do dnešní 6. hodiny ranní vyjížděli dopravní policisté v našem kraji k pěti střetům vozidel s lesní zvěří, přičemž se všechny staly na Českolipsku, a to na silnicích 1. i 2. třídy. V neděli se kolem 19.40 na I/38 u Doks střetl volkswagen se srnou, ve 20 hodin v obci Jestřebí jiný volkswagen také se srnou a krátce po 21. hodině se na silnici druhé třídy ve Sloupu v Čechách srazila se srnou Honda. Dnes kolem paté ráno na silnici I/15 v Kravařích skočil daněk do jízdní dráhy vozidlu Škoda Karoq a o hodinu později na I/38 dokonce motorové vozidlo tovární značky Iveco usmrtilo 6 divočáků, kteří mu ve skupince vběhli do silnice. Ve všech případech se nehody obešly bez zranění posádek vozidel.

Vzhledem k narůstajícímu počtu těchto nehod znovu opakujeme motoristům základní pravidla, jak se mají za volantem zachovat, pokud je už střet s lesní zvěří nevyhnutelný. Odborníci na bezpečnost v silničním provozu doporučují intenzivně brzdit a snažit se udržet vozidlo v přímém směru. Pokud se řidiči snaží vyhnout střetu se zvířetem, mohou ve smyku nekontrolovatelně nabourat do stromu nebo do auta v protisměru.

Ideální je, střetu se zvěří předejít tím, že v místech jejiího možného výskytu snížíme rychlost, kontrolujeme si obě strany silnice a soustředíme se na tu eventualitu, že nám zvíře může do jízdní dráhy skočit. Jakmile zaregistrujeme pohyb zvěře na silnici, měli bychom okamžitě zpomalit a vypnout dálková světla. Někdy stačí zatroubit a zvíře se vám podaří vyplašit. Počítejme také s tím, že se většinou pohybují ve skupinkách, takže je pravděpodobné, že vámi zpozorované zvíře budou následovat další kusy.

Migrace přemnožené lesní zvěře je problém pro motoristy v celé republice, proto riziko střetu s ní rozhodně nepodceňujte a řiďte se našimi radami.

30. 9. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

