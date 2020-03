Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Lepší je mít emoce pod kontrolou

ZLÍNSKO: Co může způsobit žárlivost.

Policisté z Fryštáku sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací jednapadesátiletému muži z obce poblíž Fryštáku, protože první den letošního roku neoprávněně vnikl do obydlí své bývalé přítelkyně, odkud vzal její mobilní telefon a po prolomení hesla vnikl do jejího osobního profilu na sociální síti, kde komunikoval jejím jménem. Za tyto trestné činy hrozí dosud netrestanému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

O rok starší žena se s mužem po několikaměsíčním vztahu ke konci minulého roku rozešla. Muž k ní přišel prvního ledna, a protože jí stále nevrátil klíč od domu, vstoupil dovnitř, přestože mu žena řekla, že si to nepřeje a několikrát ho požádala, aby odešel. Muž vzal ze stolu mobilní telefon, který jí v průběhu vztahu daroval a odešel až poté, co žena na ulici volala o pomoc. Po jeho odchodu zavolala policisty. Muž před jejich příjezdem z telefonu vyjmul sim kartu, kterou policistům odevzdal a řekl, že telefon zahodil do řeky. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu téměř dvě promile alkoholu.

Žena až po třech týdnech zjistila, že jí někdo vnikl do profilu na sociální síti a jejím jménem odeslal zprávu jinému muži. Vzápětí dohledala, z jakého telefonu byla zpráva odeslaná a věděla, že to byl právě její bývalý přítel, kdo prolomil heslo nutné pro přístup do jejího mobilního telefonu. Ten nezahodil do řeky, nýbrž si ho nechal.

Muž se ke všemu, co mu policisté kladou za vinu, přiznal, vyjádřil nad svým jednáním lítost a s policisty spolupracoval.

6. března 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

