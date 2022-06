Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Lékařka přišla o mobilní telefon

České Budějovice - Zloděj ho ukradl přímo v ordinaci.

Notnou dávku drzosti měl zloděj, který v polovině května navštívil ordinaci jedné praktické obvodní lékařky v Českých Budějovicích. Všiml si, že na jejím pracovním stole leží mobilní telefon značky Apple Iphone. Pachatel využil příležitost a telefon odcizil. Lékařce tak způsobil škodu ve výši 17 000 korun. Ordinaci poté opustil. Poškozená žena však záhy zjistila, že mobil nemá a tušila, kdo je pachatel. A tak zloděje následně oslovila a ten jí ukradený přístroj vrátil. Nicméně lékařka celou věc oznámila na policii. Případem se nyní zabývají policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město, kteří muže (72 let) podezřívají z trestného činu krádeže. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Zloděj by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

8. června 2022

