Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

„Lékař z Jemenu“ vylákal z ženy miliony korun

Českokrumlovsko – Žena přišla o celoživotní úspory.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Českém Krumlově se zabývají dalším případem podvodného jednání. Obětí se tentokrát stala sedmdesátiletá žena z Českokrumlovska. Ta se pod záminkou přivýdělku přidala do jedné ze skupin na sociální síti Facebook, kde ji na jaře roku 2021 kontaktoval muž, který ji po krátké konverzaci sdělil, že pochází z Brna, ale pracuje jako lékař v Jemenu. Žena byla s mužem v kontaktu až do středy 22. 3. 2023. Po celou dobu konverzace podvodník ženě psal, že by za ní rád přijel, ale bohužel nemá finanční prostředky na cestu. Dále jí sliboval, že spolu budou bydlet a v neposlední řadě, že si ji vezme za ženu. Žena tak podvodníkovi v průběhu dvou let „na cestu“ několikrát přispěla. K tomuto účelu použila mimo jiné prostředky, které získala z dřívější prodeje domu. Když vyčerpala všechny své vlastní finanční prostředky, několikrát si peníze také půjčila. Žena podvodníkovi poslala dohromady částku přesahující 5 000 000 korun. Pachateli nyní v případě dopadení a prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody až na osm let.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi. Neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu. Pachatelé často vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je, vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky. V těchto případech se o to pak snaží především pomocí komplimentů, milých slov a slibování budoucího společného života. Stejně tak nesdílejte s nikým takovým vaše intimní fotografie, mohou být později zneužity k vydírání.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

29. března 2023

