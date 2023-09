Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Legrace s únosem budoucího ženicha zaměstnala několik policejních hlídek

JABLONECKO/LIBERECKO – Oznámení na 158 o únosu muže v Tanvaldu, okamžité zapojení všech dostupných policejních hlídek do akce…..a výsledek? Legrace s únosem budoucího ženicha.

Včera dopoledne v půl jedenácté policisté na lince 158 přijali oznámení o únosu muže, ke kterému v té době došlo v Tanvaldu na parkovišti u prodejny LIDL. Svědkyně události policistům uvedla, že z vozidla doslova vyskočili čtyři muži v bílých kombinézách k dalšímu muži, který se v té době na uvedeném místě nacházel. Na hlavu mu dali tašku, zatáhli ho do auta a takto z parkoviště odjeli směrem k hlavní silnici. Naštěstí na místě bylo více svědků a policisté tak od nich dověděli i registrační značku osobního motorového vozidla, ve kterém byl muž údajně unesen. Operační důstojník okamžitě do akce pro pátrání po uvedeném vozidle zapojil všechny dostupné hlídky v okolí a zprávu o události sdělil všem policejním hlídkám v celém Libereckém kraji. Policisté nasadili veškeré úsilí, aby zájmové vozidlo co nejdříve i s celou posádkou vypátrali.

Policisté velmi rychle zjistili, kterou trasou vozidlo z Tanvaldu odjelo a prověrkami se jim podařilo ustanovit majitele vozidla a následně i řidiče, na kterého získali také telefonní kontakt. Pět minut po jedenácté hodině se policisté s tímto řidičem telefonicky spojili a ten k celé věci uvedl to, že se jedná o legraci s budoucím ženichem, který měl být tímto způsobem jako unesen.

Samozřejmě policisté toto sdělení museli ověřit a z tohoto důvodu zájmové vozidlo s posádkou zastavili v Liberci v ulici Hanychovská. Zde policejní hlídka skutečně zjistila, že se nejedná o žádný únos, ale o legraci bez protiprávního jednání. Operační důstojník následně všechny hlídky zapojené do celé akce odvolal a policisté se dále mohli věnovat běžnému výkonu služby.

V souvislosti s tímto případem upozorňujeme všechny podobně kreativní občany, aby v případě realizace obdobné legrace zvážili všechny její možná rizika. Je zcela nepochybné, že uvedeným čtyřem mužům se dokonale podařilo doslova navodit atmosféru opravdového únosu a vše samozřejmě umocnilo i velice frekventované místo, které si pro tuto tzv. legraci vybrali. Uvědomte si, že policisté po takovém oznámení na linku 158 musí vynaložit veškeré úsilí a prostředky, aby tak závažnému protiprávnímu jednání zabránili a ochránili životy ohrožených osob – jako v tomto případě uneseného muže.

Na úplný závěr si musíme také uvědomit to, že policisté, kteří byli v podstatě aktéry celého údajného únosu v rámci nějaké legrace vtaženi do děje, mohli v té době provádět výkon své služby v místech, kde byli více potřební.





8. 9. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

