Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Legenda "VNUK"

PŘÍBRAMSKO - Podvodníci zkouší pod různými záminkami okrást lidi, bohužel i seniory.

Jsou dvě hodiny ráno a vytrvalý zvuk telefonu vzbudí paní Marii. Pomalu, úměrně svému stáří, přichází k letitému telefonu a zvedá sluchátko pevné linky. ,,Dobrý večer, u telefonu doktor Felcan z bratislavské nemocnice. Dovolal jsem se paní Marii? Ano. Nezlobte se, že Vás budím, ale bohužel vám musím oznámit, že Váš vnuk měl dopravní nehodu. Cože, Pavel? Co se mu stalo? Ano, Pavel. Bohužel u sebe neměl doklady a než byl převezen na operační sál, tak sestře předal jen toto číslo. Aktuálně bude muset podstoupit složitou operaci, ale protože není pojištěn pro případ úrazu na Slovensku, nemůžeme operaci provést. Tedy pokud byste nebyla ochotna zákrok zaplatit“…… vyděšená důchodkyně slibuje, že peníze má a určitě chce, aby byl vnuk v pořádku. Operace je drahá a je nutné ji provést co nejdříve. Naštěstí má paní Marie většinu celoživotních úspor u sebe v hotovosti, bankám nevěří. Pan doktor je moc hodný, poprosí kolegy z pražské nemocnice, aby ještě teď vypravili auto s řidičem, který peníze převezme a okamžitě odveze do Bratislavy na pokladnu a operace by tak mohla být provedena co nejdříve. Stačí jen, ať peníze připraví a nadiktuje adresu pro řidiče. Za hodinu zvoní u dveří pán, přebírá od důchodkyně 200 000 Kč v hotovosti, je to všechno co má, řidič musí spěchat aby to stihl.

Viktimologie uvádí jako jedny ze zvlášť zranitelných obětí osoby seniorského věku. Zvýšená viktimnost těchto osob je způsobena mnoha faktory, které zvyšují šance pachatele na spáchání trestného činu. Důvěřivost, pomalejší vyhodnocení situace, překvapení, strach a neznalost některých objektivních skutečností jsou faktory, které využívají pachatelé výše popsané trestné činnosti. Tyto podvody prováděné prostřednictvím telefonních hovorů jsou formou tzv. vishingu. Ačkoli se legenda pachatelů může měnit, struktura kriminálního jednání vykazuje stále stejné jednotící prvky. Pachatelé prostřednictví telefonních seznamů nebo informační linky 1188 zjišťují telefonní čísla pevných linek majitelů křestních jmen jako je Marta, Marie, Božena, Emilie a dalších. Vlastnictví pevné telefonní linky, ve spojení se jménem užívaným hojně zejména starší generací, znamená pro pachatele jistotu, že osloví osobu staršího věku. Načasování telefonického hovoru do nočních hodin zaručuje moment překvapení, únavu a sníženou ostražitost oběti. Pachatel v roli lékaře vystupuje jako osob, ke které má většina seniorů respekt a důvěru. Zvolená legenda pak vyvolává úlek, strach a potřebu okamžitého řešení. Ještě rozespalá oběť si v nastalém přívalu tragických informací ani neuvědomí, že lékař nezná jméno ani bližší informace k pacientovi, či že vnuk například nemá ani řidičský průkaz. Pachatelé zdůrazňují naléhavost řešení situace a vycházejí z obecného faktu, že většina seniorů doma opatruje aspoň nějakou hotovost. Brzký příjezd kurýra snižuje šanci, že senior bude volat příbuzným a informaci si ověřovat. Jednak je pozdě večer, jednak lékař uvedl, že s rodinou jsou v kontaktu a není dobré teď blokovat linku. Stres, strach, únava, rychlé předání peněz muži v brýlích a čepici mají též za následek ztrátu paměťových stop potřebných k popisu pachatele.

Stále častější případy využívající bezbrannosti a důvěřivosti seniorů jsou často páchány pachateli ze zahraničí. Následná ztráta dlouhodobých úspor, pocit bezbrannosti a přisuzování vlastní viny se výrazně negativně promítá do psychiky obětí. Přestože se policie snaží aktivně odhalovat a postihovat uvedená jednání, významným prvkem k jeho snížení může být právě prevence. Informovanost potenciálních obětí o této formě trestné činnosti může zabránit primárním i doprovodným sekundárním následkům trestného činu a výrazně snížit úspěšnost pachatelů. Efektivní prevence zaměřená na potenciální oběti z řad seniorů vyžaduje aktivitu rodinných příslušníků a blízkých, kteří by měli seniory seznámit s potenciálními riziky. Vhodné je varování občas zopakovat. Legendy pachatelů se neomezují jen na výše uvedenou autonehodu, ale mohou být variabilně měněny. Pachatel se například může vydávat za samotného vnuka, který zapomněl peníze. Vynalézavost pachatelů je široká, a proto by seznámení seniora s možným nebezpečím mělo být obecnější povahy. Upozornit, že předání peněz cizí osobě není vhodné a ujistit, že v případě potřeby je vždy dobré zavolat někomu z rodiny a věc si ověřit. V případě jakýchkoli pochybností je možné se vždy obrátit na linku 158.

por. JUDr. Milan Kocík, MBA

komisař

P ČR, OOK Příbram

1. červenec 2022







