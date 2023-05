Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Legenda o pirátech zase vyšla

CHRUDIMSKO – Podvodník z důvěřivé ženy vylákal více jak 3 miliony korun.

Vše mělo začít žádostí o přátelství na jedné ze sociálních sítí v září roku 2021, kterou sedmapadesátiletá žena z Chrudimska přijala. Dopisovala si s mužem údajně z Velké Británie, který měl pracovat pro známou lodní přepravní společnost. Po nějaké době se ženě svěřil, že mu zemřela manželka a že má malou dceru, o kterou pečují v době jeho nepřítomnosti v internátním domě. Zhruba po měsíci ženě oznámil, že bude muset odjet lodí na služební cestu. V jejím průběhu se jí ozval s tím, že na lodi dostali informace o pirátech, kteří v dané oblasti přepadávají lodě kvůli výkupnému. Nejenže se bál o svůj život, ale měl mít s sebou i veškeré své peníze a cennosti, o které nechtěl přijít. Aby o své jmění nepřišel, rozhodl se, že ženě pošle, až to půjde, balíček s penězi, dokumenty, se zlatem, drahými kameny a jeho cestovním pasem. Ten mu pak i s částí peněz měla poslat na adresu do Austrálie. Poškozená zaplatila za pojištění balíčku více jak 20.000 eur. Balíček měl přijít letecky do 4 dnů, ale nepřišel a situace se začala komplikovat. Přišla jí zpráva o tom, že celní úřad nedovolil poslat takovou sumu v jednom balíčku a finanční obnos v hodnotě 320.000 eur měl být vložen online na jeden z bankovních účtů společnosti. Poškozená si pak měla přes zaslaný odkaz poslat finance na svůj účet v Česku. K tomu ale nedošlo, nastaly komplikace a několikaměsíční kolotoč dalších plateb podle pokynů za stovky tisíc korun za různé převody, poplatky, clo, let soukromým letadlem, ale i zasílání peněz dotyčnému muži na loď na jídlo a léky. Poté co poškozené došly vlastní finanční prostředky, obrátila se s prosbou na přítele a kamarádku. Oba si vzali půjčku, přítel 1 milion korun a kamarádka ještě o 200.000 korun více. Poškozená tak poslala za období od října 2021 do dubna 2023 finanční obnos přesahující částku 3.200.000 korun. V únoru letošního roku veškerá komunikace skončila zprávou o tom, že muž, se kterým komunikovala, měl prodělat infarkt.

Poškozená se později obrátila i na českou pobočku dané přepravní společnosti, která se zkontaktovala se svou zahraniční pobočkou, aby zjistila, zda osoba pod jménem, pod kterým vystupovala, je ve společnosti zaměstnaná. Jak už asi tušíte, takovou osobu personální oddělení jako svého zaměstnance neevidovalo. To už žena vytušila, že se pravděpodobně stala obětí podvodného jednání a celou událost oznámila chrudimským kriminalistům. Ti zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za který hrozí neznámému pachateli v případě pravomocného odsouzení trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

V souvislosti s tímto případem apelujeme na občany, aby se v online prostředí nenechali zmanipulovat do situace, které by později litovali. Podvodníci používají nejrůznější legendy, které se i opakují jen proto, aby z důvěřivých lidí vylákali peníze. Buďte tedy obezřetní a hlavně snažte se nejednat pod nátlakem!

4. května 2023

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

