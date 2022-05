Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Legenda „americký voják“ opět na scéně

CHOMUTOVSKO - Nestaňte se obětí smyšleného příběhu.

Kadaňští policisté přijali minulý týden oznámení o podvodném vylákání částky ve výši 3.200 euro. Šedesátiletou ženu před pár měsíci oslovil přes mobilní aplikaci neznámý podvodník vydávající se za amerického vojáka sloužícího na misi v Sýrii. S dotyčnou si přibližně tři měsíce dopisoval a poté jí požádal, zda by si k ní domů mohl poslat balíček s osobními věcmi, aby o ně v bojích nepřišel. Žena souhlasila a odeslala mu své údaje o bydlišti a emailovou adresu. Pak jí byl neznámým zaslán doklad o poslání balíčku. Do emailu poté poškozená dostala informaci, že balíček zadrželi na letišti v cizině a dokud nebude uhrazeno clo a poplatky ve výši 3.200 euro, nebude balíček z letiště expedován. Na žádost dotyčného žena celou částku uhradila s tím, že jí to pak voják z balíčku vrátí. Následoval další email, v němž bylo psáno, že celní poplatky sice byly zaplaceny, avšak letiště odmítá balíček vydat, protože zjistili, že v něm jsou peníze a za porušení zákona musí zaplatit pokutu ve výši 25.000 euro. Tuto částku již poškozená naštěstí nezaplatila, i když neznámý ji k tomu neustále nabádá.

Popsaný případ je typickým příkladem podvodného jednání, které bývá označováno jako legenda „americký voják“. Je postaven na modelu získání důvěry zejména osoby opačného pohlaví často pod záminkou společné budoucnosti. Ústřední postavou tohoto podvodu a tedy vymyšleného příběhu bývá cizinec, který se snaží zkontaktovat oběť přes různé komunikační portály, ať už seznamky či sociální sítě a vždy se zaštítí příběhem. V něm jde o to, že dotyčný potřebuje pomoct dostat například peníze či jiné cennosti nebo osobní věci z nějakého nebezpečného místa, kde se údajně nachází. Takovými místy bývají například Afghánistán, Sýrie apod.

Tento podvodník se zpravidla vydává za amerického vojáka, námořníka, ale i další povolání, a tvrdí, že je na zahraniční misi a potřebuje nalézt někoho, kdo mu pomůže s vyvedením zmiňovaného bohatství mimo nebezpečnou zemi, případně mu pomůže se záchranou života. Následuje často příslib společné budoucnosti se zajištěným člověkem nebo příslib na podílu z majetku, a poté opakující se žádosti o zaslání finančních prostředků. Ty mají údajně sloužit k vyvezení cenností z dané země, úhradě s tím spojených poplatků, cla apod. Komunikace probíhá přes chaty a emaily a často končí vylákáním nemalých finančních částek z obětí, které na smyšlený příběh „naletěly“.

Abyste se nestali obětí popsaných podvodů, vždy zvažujte, zda přijmout nabízené přátelství od někoho neznámého na internetu. Pokud s někým takovým komunikujete, buďte obezřetní, zvláště pokud se vydává za někoho ze zahraničí a slibuje vážný vztah. Mějte na paměti, že neznámý dokáže potencionální oběť „zpracovávat“ týdny i měsíce, předstírá intenzivní zájem o ni a nakonec přichází s požadavkem na zaslání peněz, což je ve skutečnosti od počátku jeho jediným cílem.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 2. května 2022

