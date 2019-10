Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Legalizace výnosů z trestné činnosti

České Budějovice - Ukradené kolo za téměř 130 000 korun vykoupil za 600 korun.

Českobudějovičtí kriminalisté se intenzivně zabývají případem legalizace výnosů z trestné činnosti. Z tohoto skutku je podezřelý muž (56 let) z Českobudějovicka. Ten někdy v první polovině září v Rudolfovské ulici v Českých Budějovicích zakoupil za částku 600 korun pánské silniční jízdní kolo značky Specialized Tarmac od jiného muže. Ten ho odcizl počátkem září na Pražské třídě. Jedná se o jízdní kolo, jehož hodnota byla odborným vyjádřením vyčíslena na bezmála 127 000 korun. Ačkoliv kupující věděl, že toto jízdní kolo pochází z trestné činnosti, od muže ho koupil. Je tak podezřelý z výše uvedeného trestného činu. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až do výše šesti let.

23. října 2019

