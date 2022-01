Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ledovka potrápila několik řidičů

RAKOVNICKO – Nehody se naštěstí obešly bez zranění.

Od rána do odpoledne 6. ledna jezdili dopravní policisté od nehody k nehodě a téměř se nezastavili. Řidiče totiž potrápila řádná ledovka na silnici.

K prvním nehodám došlo na dálnici D6, okolo šesté hodiny ranní, a to na nájezdu u Nového Strašecí. Tam se řidiči dostali do smyku a havarovali buď do svodidel nebo skončili mimo těleso dálnice.

Zledovatělá silnice se držela do odpoledních hodin a k nehodám došlo také na úseku mezi Rakovníkem a Lišany, v Novém Strašecí nebo u Mšeckých Žehrovic. Všichni řidiči dostali na komunikaci smyk, jeden z nich se srazil s jiným vozem, druhý havaroval do betonového oplocení a třetí skončil mimo vozovku v příkopu.

Nikdo z účastníků naštěstí nebyl zraněn.

Celková škoda při dopravních nehodách byla předběžně vyčíslena na více než 200 tisíc korun.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

7. ledna 2022

