Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Ledová Praha v Muzeu Policie ČR

Pozvánka na 20. ročník unikátní akce pro malé i velké návštěvníky.

LEDOVÁ PRAHA 2020

MUZEUM POLICIE ČR

OTEVŘENO 10.00 – 17.00

PROGRAM pátek - sobota do 16.00 hod., v neděli do 14.00 hod.

pátek 31. ledna

Hrátky s kriminalistikou – program Kriminalistického ústavu

Daktyloskopie - ukázky snímání otisků prstů, zhotovení vlastních otisků

Bezpečně do školy - dobré rady policistů, jak se chovat bezpečně nejen cestou do školy

Na kole či pěšky – jak se chovat bezpečně v silničním provozu

Staň se jedním z nás – dozvíte se, co obnáší povolání policisty

Pohotovostní motorizovaná jednotka – ukázka činnosti, výstroje a výzbroje včetně Škody Octavie III. generace v provedení policejní speciál s rámem na vytlačování vozidel

Hasičský záchranný sbor Praha – ukázky záchranných a ochranných pomůcek

Celní správa zasahuje - ukázka vybavení a práce, výstavka zadržených exponátů v rámci nelegálního obchodování s ohroženými druhy živočichů a planě rostoucích rostlin, dále zboží zajištěné na tržnicích, laserový střelecký trenažer, na nádvoří vozidlo celní správy

sobota 1. února

Četnická škola - výuka předmětů důležitých pro výkon služby

Správným směrem - kapka protidrogové prevence Národní protidrogové centrály

Zásahy proti nebezpečnému pachateli

Bezpečně do školy - dobré rady policistů, jak se chovat bezpečně nejen cestou do školy

Na kole či pěšky – jak se chovat bezpečně v silničním provozu

Staň se jedním z nás – dozvíte se, co obnáší povolání policisty

Pohotovostní motorizovaná jednotka – více viz program pátek Celní správa zasahuje – více viz program pátek

Historická vozidla - modrobílý Moskvič VB a motocykl Jawa

neděle 2. února

Zásahy proti nebezpečnému pachateli

Bezpečně do školy - dobré rady policistů, jak se chovat bezpečně nejen cestou do školy

Na kole či pěšky – jak se chovat bezpečně v silničním provozu

Staň se jedním z nás – dozvíte se, co obnáší povolání policisty

Hasičský záchranný sbor Praha – ukázky záchranných a ochranných pomůcek

Celní správa zasahuje – více viz program pátek

Výstavy



Sto let bezpečnostních sborů - výstava mapuje vývoj výstroje a výzbroje příslušníků bezpečnostních sborů na území našeho státu od roku 1918 do současnosti.



Policejní pyrotechnici včera a dnes aneb Jdeme tam, odkud ostatní utíkají - výstava k 80. výročí zahájení policejních pyrotechnických činností na našem území



Boj policie proti drogám - expozice Národní protidrogové centrály



Ochrana obyvatelstva - expozice Hasičského záchranného sboru



Ochrana osob a majetku - stálá výstava zabezpečovací techniky



Letecká služba Policie ČR – Napříč časem - stálá výstava Letecké služby Policie ČR



Křižovatka cest – výstavní projekt v parku muzea tvoří rodokmeny představující české i evropské předky a současné potomky Karla IV.

Více informací: https://ledovapraha.cz/ , https://www.muzeumpolicie.cz/

por. Bc. Ladislav Beránek

23. ledna 2020

vytisknout e-mailem