Léčebný pobyt v Tatrách

Zástupci Policejního prezidia České republiky jako jedni z členů Správní rady Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky doprovodili 39 děti na nádraží.

Malí pojištěnci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky věku od 4 do 14 let s chronickým onemocněním dýchacích cest odjeli dnes ráno na dvoutýdenní pobyt do prostředí Vysokých Tater. Klimatická léčba v kombinaci s léčebným tělocvikem a pohybovou aktivitou v podobě turistických vycházek k tatranským chatám, vodopádům a plesům jim vytvoří optimální podmínky pro stimulaci imunity.

A protože policisté dbají na prevenci, vybavili děti na cestu mimo jiné i retroreflexními materiály zvyšující jejich viditelnost a pracovním sešitem s tématy bezpečnosti v silničním provozu. Aby jim jejich dlouhá cesta utíkala, najdou děti v batůžkách zábavnou i vzdělávací literaturu od Dobrovského, Crocodille svačinu a další dárečky pro jejich potěšení od Platformy vize 0 a Fotbalové asociace ČR.

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová

koordinátorka prevence



