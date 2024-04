Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Láska procházela bankovním účtem

NÁCHODSKO – Podvod na seznamce.

Muž z Náchodska se na internetové seznamce na jaře letošního roku seznámil se ženou, která se prezentovala jako cizinka, pracující jako účetní v pekárně, která se chce seznámit s mužem. Po několikatýdenní komunikaci dostala účetní nápad, že by za svým milým mohla přiletět do Čech. Jenže neměla na tento výlet dostatek peněz. Proto požádala, jestli by ji na účet neposlal 1000 euro, což se také následně stalo. Bohužel ji však měli zadržet na letišti kvůli údajným dluhům, které má. V tu chvíli se celá věc začala komplikovat. Muž myslel, že ženě pomáhá řešit její těžkou životní situaci, ta však od něho inkasovala peníze, bez toho, aniž by zřejmě plánovala společnou budoucnost. Muž tak nakonec přišel o bezmála 300 tisíc korun.

Celým případem se nyní zabývají náchodští kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Zároveň by tento případ měl sloužit jako odstrašující a každý by měl být maximálně obezřetný, než někomu cizímu pošle peníze.

