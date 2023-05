Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Láska kvete v každém věku

ZLÍNSKO: Ale občas stojí nemalé peníze.

Senior přišel o čtvrt milionu korun.

Policisté z oddělení hospodářské kriminality přijali trestní oznámení od sedmasedmdesátiletého muže z obce na Zlínsku, který na internetové seznamce poznal ženu, jež se mu představila jako devětadvacetiletá Američanka sloužící u vojska v Sýrii. Tvrdila, že má dceru a má zájem o vážný vztah.

Jakmile si získala náklonnost seniora, využila jí a požádala ho, zda by mu mohla poslat balík s 300 000 dolary, aby si mohli koupit dům a společně žít. Senior souhlasil. Zanedlouho ho zkontaktovala údajně přepravní služba. Měl zaplatit různé druhy poplatků jako clo, DPH, poplatky kvůli zadržení balíku a podezření z praní špinavých peněz. Muž platil, co po něm chtěla jak přepravní služba, tak nová přítelkyně. Síť podvodů trvala od konce března do tohoto týdne, kdy seniorovi došla trpělivost, další peníze odmítl zaplatit a podezření z podvodu oznámil policistům. Celkově poslal v několika částkách 10 350 EUR.

Kriminalisté případ prověřují jako trestný čin podvod. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí podvodníkovi trest odnětí svobody až na pět let.

26. května 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

