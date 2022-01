Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Lapka ve schránkách nic nenašel

TEPLICKO - Recidivista chtěl získat elektroniku, ale odešel s prázdnou a další zprávy.

Bílinští policisté dopadli muže, který se před Vánoci vloupal do dvou schránek určených pro výběr zboží z internetového obchodu. V minulosti 23krát trestaný muž se domníval, že uvnitř najde nějakou elektro techniku, měl ale smůlu, protože ani v jedné z vypáčených schránek nic nebylo. Policisté 43letému muži sdělili podezření pro přečin krádeže ve stadiu pokusu, s ohledem na jeho pestrou trestní minulost mu v případě uznání viny hrozí až tříleté vězení.

Vloupání do pojízdné prodejny

Policisté dopadli dva muže, kteří jsou podezřelí, že se během vánočních svátků vloupali v Dubí do pojízdné prodejny. Násilím vnikli do vozidla, kde odcizili peníze a prodlužovací kabely. Celková škoda byla vyčíslena na více jak sedm tisíc korun, oba spolupachatelé ve věku 45 a 32 let už si převzali sdělení podezření z přečinu krádeže.

Hledáme svědky nehody

Žádáme občany o pomoc při objasnění okolností dopravní nehody, ke které došlo dne 24. prosince 2021 v 00:45 hodin v Teplicích, ul. Rybniční. Neznámý řidič, který jel ve směru od ul. Stará Duchcovská, zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace a při projíždění mírné pravotočivé zatáčky dostal smyk, následně přejel vlevo, kde narazil do levého zadního boku zaparkovaného vozidla Škoda Octavia, které bylo nárazem odhozeno na zaparkované vozidlo Audi TT. Řidič z místa odjel, aniž by splnil povinnosti dané zákonem při účasti na dopravní nehodě.

Žádáme případné svědky, kteří by mohli poskytnout relevantní poznatky vedoucí k objasnění příčin a okolností nehody, případně mají k dispozici kamerové záznamy pořízené v době nehody, aby se přihlásili na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

