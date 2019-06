Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Lapka řádil ve skladu

PŘEROV - V průběhu víkendu si odnesl především nářadí.

Během víkendu se neznámý pachatel vloupal do zámečnické dílny v Přerově na ulici Kojetínská. Za pomoci nástroje přestřihl 20 visacích zámků od plechových skříněk pracovních stolů a do 19 z nich se dostal a prohledal je. Odcizil z nich 8 ks značkových úhlových brusek. Z volně odstavených svářečských souprav ukradl 2 ks měděných svařovacích kabelů. Dál po odstranění visacího zámku na dveřích vnikl do skladu materiálu střediska, kde ale nenašel nic, co by stálo za odcizení. Poškozené společnosti způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 38 530 Kč na odcizených věcech, na poškození nebyla prozatím škoda vyčíslena. Případ šetříme pro trestný čin krádež.

por. Mgr. Miluše Zajícová

18. června 2019

