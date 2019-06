Lapka byl dopaden

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

TEPLICKO - Recidivista zase kradl; Prodával pervitin; Stalking je trestný...

Policisté z Trnovan dopadli lapku, který začátkem června okradl muže v Teplicích. Po půlnoci oslovil poškozeného a následně mu z ruky vytrhl peněženku s šesti tisíci, doklady a platební kartou, navíc mu vzal i mobilní telefon. Celková škoda byla vyčíslena na více jak devět tisíc korun, v minulosti osmkrát trestanému zloději policisté sdělili podezření z přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, v případě odsouzení mu s ohledem na pestrou trestní minulost hrozí až tříleté vězení.

Z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami byl obviněn 31letý muž, který je podezřelý, že v Teplicích prodával drogy. Podle důkazů získaných kriminalisty prodával drogově závislým osobám pervitin a to i přesto, že byl za stejné jednání v loňském roce odsouzen, soud mu ale trest podmínečně odložil. Pokud bude za jednání, z něhož byl obviněn, uznán vinným, mohl by jít za mříže až na deset let.

Na problémy si zadělal 39letý muž, kterému policisté sdělili podezření z přečinu nebezpečného pronásledování. Je podezřelý, že po dobu jednoho měsíce měl zasílat poškozené, se kterou se seznámil v autobusu, urážlivé, výhružné a obtěžující SMS a to alespoň desetkrát denně. Opakovaně se měl také snažit o kontakt přes chatovou aplikaci a to jak ze svého profilu, tak i dalších uměle vytvořených profilů. Neustále jí měl také volat domáhat se styku s poškozenou a navázání bližšího vztahu. Podezřelý je vyšetřován na svobodě, pokud případ skončí u soudu, hrozí muži až roční trest odnětí svobody.

Policisté pátrají po neznámém vandalovi, který poškodil lak na cizím autě. Majitelce sportovního vozu poškrábal lak na dveřích a kapotě motoru, škodu vyčíslila na více jak 15 tisíc korun. Duchcovští policisté případ prověřují jako přečin poškození cizí věci, za který hrozí pachateli v případě dopadení až roční vězení.

