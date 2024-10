Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Lákání dětí do vozidla

BLANENSKO: Prověřujeme oznámení, kdy měl muž lákat děti do auta.

Policisté územní odboru Blansko se od 7. října 2024 zabývají oznámením, které se týká výskytu tmavého vozidla dodávky v obci Lipůvka. U základní školy měl muž v tmavém oblečení a s pokrývkou hlavy lákat nezletilé děti na sladkosti a svezení autem domů nebo kamkoliv si přejí.

Policisté oznámení nepodceňují a usilovně na něm pracují. S maximální důsledností a pečlivostí prověřujeme všechny získané informace a poznatky. Posílili jsme také výkon služby v uvedené lokalitě a blízkém okolí. Dosud jsme na základě šetření nezjistili, že by došlo skutečně k nějakému protiprávnímu jednání ve smyslu násilí na dětech nebo jejich odvozu.

Informovali jsme vedení školy, aby děti poučili, jak se mají v takových případech chovat. Zároveň jsme je požádali, aby nám oznámili další incidenty, o kterých se dozví.

Prosíme také rodiče, aby doma své děti poučili, aby nikdy do cizího auta k neznámé osobě nenastupovaly a pokud by se dozvěděli o dalším setkání dítěte s cizí osobou, která je láká k nastoupení do auta, hlaste to na Policii ČR.

Žádáme také případné svědky, pokud by měly indicie, RZ vozidla, fotografie, popř. kamerové záznamy, aby nám tyto informace předali přímo na obvodní oddělení PČR v Blansku, popř. nás kontaktovali na tel. č. 974 631 396 nebo na lince 158.

Děkujeme.

9. října 2024, por. Mgr. Lenka Petrželková





