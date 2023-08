Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Lákaly je navigace

BŘECLAVSKO: Kvarteto cizinců z jihovýchodní Evropy skončilo ve vazbě.

Navigace určené pro traktory se zalíbily cizincům z jihovýchodní Evropy. Dva z nich zamířili krást na jižní Moravu dokonce opakovaně. Ve dvou areálech jedné z firem nejdříve na konci července odcizili bez použití násilí 22 monitorů. Ty pak prodali v Rumunsku za zlomek ceny. I tak jim to přišlo jako dobrý výdělek a rozhodli se loupeživou výpravu ještě se dvěma kumpány zopakovat. Místa si tipovali přes mapové aplikace, zajímala je ta, kde bylo shromážděno nejvíce zemědělské techniky. V druhém případě odcizili po rozbití okna traktoru displej a ze střechy i anténu s GPS modulem. Lup stačili ještě ukrýt, ale při odjezdu z benzínky, je zadržela policejní hlídka. Do protokolu vyjádřili lítost. Za krádež hrozí dvěma z nich 8 letý trest, zbylá dvojice je ohrožena pětiletou výší trestu. Škoda je vyčíslena na více než 1,7 milionu korun. Klíčovou roli pro objasnění případu hrálo pečlivé ohledání místa činu, stanovení odchodové trasy a prověrka desítek hodin kamerových záznamů, pomocí kterých břeclavští kriminalisté vytipovali podezřelé vozidlo. To měl jeden z obviněných zapůjčeno. Všichni obvinění jsou stíhání vazebně.

mjr. Pavel Šváb, 11.08.2023

