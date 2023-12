Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Lákaly ho automobily

Karviná - otevřené brány, neuzamčená auta, klíče v zapalování - to vše bylo velkým lákadlem

Karvinští kriminalisté v těchto dnech obvinili osmatřicetiletého muže, který měl napříč okresem páchat majetkovou trestnou činnost. K jeho obvinění velkou měrou přispěla jejich spolupráce s policisty obvodních oddělení v Dětmarovicích, Orlové a Bohumíně. Je mu kladeno za vinu, že od začátku listopadu do konce minulého týdne spáchal devět skutků, přičemž většinou měl využít skutečnosti, že zahrady i některé objekty byly volně přístupné a vozidla nebyla uzamčená, mnohdy měla klíčky v zapalování.

Začátkem listopadu měl muž v Dětmarovicích z neuzamčené budovy stojící vedle rodinného domu odcizit jízdní kolo. Obviněný uvedl, že na kole odjel, ale protože bylo malé, nechal ho opodál.

V pondělí 20. listopadu měl v Orlové z přístřešku u domu odcizit neuzamčené osobní vozidlo. Policistům sdělil, že s ním odjel do Polska a auto v odhadované hodnotě 120 tisíc korun ponechal na jemu neznámém místě.

Další odemčený automobil měl odcizit o dva dny později v Dětmarovicích. Na základě vyhlášeného pátrání policisté vozidlo, sice poškozené, nalezli. Ovšem chyběly peníze a doklady, které byly uschovány v interiéru vozu.

Koncem listopadu měl opět v Dětmarovicích překonat oplocení pozemku a z neuzamčeného sklepa odcizit přepravku piv. Do protokolu uvedl, že pivo vylil a prázdné láhve s přepravkou odevzdal, aby měl peníze na jídlo a cigarety.

Následující den pro něj mělo být velkým lákadlem neuzamčené auto s klíčkem v zapalování. Ovšem, jak sám uvedl, překvapením byla automatická převodovka. Auto začalo couvat a narazilo do dalších dvou vozidel, takže odešel pěšky.

Začátkem prosince měl užít k jízdě další nezabezpečený osobní automobil, který měl odcizit z oplocené zahrady v Dětmarovicích. Auto bylo druhý den nalezeno na parkovišti v Karviné, kam ho měl zaparkovat.

Poslední automobil, který měl v Dětmarovicích odcizit v pondělí 11. prosince, převezl a zaparkoval v řadové garáži v Orlové. Tu ovšem nevlastnil. Měl se do ní vloupat. Navíc během přesunu měl v Rychvaldu odcizit z jiného auta registrační značky a namontovat je na odcizené vozidlo. Ani tuto skutečnost muž nepopíral a uvedl, že původní značky zahodil.

Poznatky získané v rámci prověřování, které vedli policisté obvodních oddělení v Dětmarovicích, Orlové a Bohumíně ve spolupráci s kriminalisty vedly k odhalení možného pachatele. Pomyslná klec spadla minulou středu, když jej kontrolovali policisté v Orlové. Podezření, že by se mohlo jednat o muže, který měl během jednoho měsíce mimo jiné odcizit čtyři osobní automobily, jedno kolo a čtyři auta poškodit, se potvrdilo.

Karvinští kriminalisté, kteří případ od svých kolegů převzali, muže obvinili ze spáchání přečinů krádeže vloupáním, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Svým jednáním měl způsobit škodu odcizením ve výši téměř 400 000 korun a poškozením zhruba 80 000 korun. Auta a kolo, které byly zajištěny, mohou být navráceny majitelům. Obviněný svou trestnou činnost nepopíral, s kriminalisty spolupracoval. Není ovšem vyloučeno, že se mohl dopustit ještě dalších skutků. V tom případě by mu mohlo být trestní stíhání rozšířeno. Každopádně v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. V současnosti je obviněný ve vazbě.

Policie opět apeluje na občany, aby si chránili svůj majetek. Nenechávejte otevřené brány a branky na pozemek, neuzamčená vrata garáží, kůlen, dílen, domovní dveře. Na pozemku nenechávejte nezajištěná auta nebo jízdní kola. Nedejte zlodějům šanci!

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

19. 12. 2023

