Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Láhev tvrdého schovala do kočárku ke svému dítěti

LOUNSKO - Navíc okradla svého známého.

O tom, že ani svým známým není dobré vždy důvěřovat, se přesvědčil muž z Loun. Ten půjčil své známé platební kartu, ke které jí prozradil PIN kód. Toto učinil proto, aby z karty mohla v obchodě zaplatit společné potraviny. Kromě nákupu si však žena odskočila i do bankomatu a z účtu poškozeného vybrala ve dvou případech 3 a 7 tisíc korun. Při objasňování tohoto skutku přišli policisté na to, že zlodějka má na svědomí i krádež láhve tvrdého alkoholu ze supermarketu, kterou uschovala do kočárku ke svému dítěti. S tím pak prošla bez zaplacení pokladnou. Po zadokumentování obou skutků bylo 23leté ženě na policejním oddělení sděleno podezření z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

22.2.2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem