Láhev destilátu prodala dítěti

J.Hradec –Nová Bystřice – Nezletilý i mladistvý byli hospitalizováni!

Cizí státní příslušnice dne 10. června, v prodejně na Novobystřicku, měla prodat nezletilému chlapci láhev destilátu Tuzemák 40% o objemu 1 litr. Téhož dne večer ji další nezletilý chlapec s mladistvým, v jiné obci na Novobystřicku zkonzumovali. Nezletilý, který láhev destilátu zakoupil a kamarádům předal, na oslavu nedorazil. Dva chlapci se takto přivedli do stavu silné opilosti, kdy se neorientovali v prostoru a čase a nebyli schopni komunikace. Když rodiče mladistvého viděli v jakém stavu přišel jejich syn domů, ihned vyrozuměli novobystřické policisty, kteří se dostavili na místo. Vzápětí pro chlapce přijela záchranka, která ho převezla k hospitalizaci do nemocnice v J. Hradci. V krevním séru mladistvého chlapce bylo v té době nejméně 2,10 g/kg alkoholu. Do nemocnice putoval záchrankou po chvilce i nezletilý, u kterého byla zjištěna hladina alkoholu v krvi přes 1,50 promile. Oslava patnáctých narozenin se opravdu nepovedla!

Pokud by zůstal každý chlapec o samotě, bez včasné pomoci zdravotníků, mohl jejich zdravotní stav dopadnout zcela jinak….

Podezřelá žena svým velmi nezodpovědným chováním naplnila skutkovou podstatu trestného činu podání alkoholu dítěti a dne 19. července si převzala z rukou novobystřických policistů sdělení podezření. Nyní je trestně stíhána v režimu zkráceného přípravného řízení.

21. července 2022

