Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kynologové opět na dětském táboře

J.Hradec – Ukázky práce „ čtyřnohých“ ochránců zákona shlédlo 146 dětí.

Včerejšího dne 11. srpna zavítali kynologové z Územního odboru J.Hradec na dětský tábor Bílá skála. Přijeli jako již mnohokrát prezentovat svojí práci. Letní tábor zde již osmým rokem provozuje pan Martin Chalupský a děti jsou zde z celé ČR. Ukázky práce tří mužů zákona shlédlo 146 školáků ve věku od 6 do 16 let společně se svými vedoucími, instruktory i zdravotnickým personálem. Mladí táborníci se zde dozvěděli jak služební pes prochází výcvikem od štěňátka a jaké dovednosti musí zvládnout, aby mohl být zařazen do kategorie " pátrací pes". Celkem policisté předvedli ukázky výcviku tří policejních psů. Kynolog Jan Mol představil základní poslušnost feny Waomi a poté společně se svým kolegou Martinem Pecou předvedli zadržení nebezpečného pachatele. Psovod Lubomír Ábel, tyto ukázky slovně dětem komentoval. Poté s policejním psem Bladem, který je cvičený na vyhledávání omamných a psychotropních látek, táborníkům ukázal, jak Blade vyhledává například marihuanu. Následně kynolog Ábel předvedl dětem policejní štěňátko Lunu, které si mohly děti také pohladit. Po skončení ukázek kynologové odpovídali nejen táborníkům, ale i jejich vedoucím na nejrůznější dotazy ze své práce, ale i z běžného života. Na závěr obdrželi táborníci od policistů drobné dárečky jako policejní postřehovou hru, rozvrh hodin či pexeso s dopravními značkami. Společně jsme strávili krásné dopoledne u rybníka nedaleko obce Číměř.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

12.srpna 2021

vytisknout e-mailem