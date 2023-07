Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kyberšmejdi připravili seniora o 3 109 000 korun, na účtu mu nechali 1dolar.

LIBERECKO - Další člověk podlehl iluzi rychlého zbohatnutí.

Kryptoměny rychle vstoupily do povědomí veřejnosti jako vidina snadného zbohatnutí. Podvodníci si stále nachází nové způsoby obohacení, a tak se jim anonymní platební nástroj ve formě virtuální měny hodí. Není totiž nic jednoduššího, než založit internetovou stránku a vytvořit zajímavou reklamu s možností rychlého zisku. Neznalý investor bohužel neodhalí, že se zde jedná o podvod.



V červnu loňského roku se zobrazila 72letému muži z Liberce v jeho počítači reklama o investování do virtuální měny. Objevila se i přes to, že nikdy žádné takovéto stránky či informace nevyhledával. Zajímavou reklamu odklikl a vyplnil požadované kontaktní údaje. Ještě téhož dne se mu ozval z údajné obchodní investiční společnosti člověk, který ho instruoval po telefonu k první platbě a založení účtu s přehledem vložených investic. Tím, že mohl své investice ,,sledovat“, na něj společnost nepůsobila klamavým dojmem. Přitom mu zástupci firmy prostřednictvím telefonních hovorů poskytovali falešné informace o fungování investic a navedli ho přes zaslaný odkaz k instalaci programu se vzdáleným přístupem k jeho osobnímu počítači. Platby přes internetové bankovnictví vždy na základě komunikace se svými ,,poradci“ potvrdil ve svém mobilním telefonu. S mužem komunikovalo několik lidí a postupně tak prostřednictvím vzdáleného přístupu s jeho vědomím proběhlo od loňského června do července letošního roku celkem 21 plateb ve výši 3 109 000 korun.

Ve chvíli, kdy si muž chtěl svou investici ze založeného účtu vybrat, s ním společnost přestala komunikovat a on následnou kontrolou účtu zjistil, že mu na něm zbyl 1 dolar. Podvod nám pak oznámil. V současné době se jím zabývají liberečtí kriminalisté. Pachatelům hrozí v případě dopadení až osmiletý trest odnětí svobody.

Klíčové zásady, které byste měli při obchodování s kryptoměnou dodržovat:

v případě investic do neznámých projektů si je ověřte z více zdrojů

dávejte pozor na možné překlepy a správné URL web stránek

nikdy nesdělujte heslo ke krypto peněžence, to požaduje jen podvodník

ignorujte e-maily a zprávy, které od vás požadují přihlášení do burzy/peněženky přes přiložený odkaz

neumožňujte neznámým lidem vzdálenou správu vašeho počítače a věnujte pozornost tomu, co na svém počítači potvrzujete nebo stahujete

Pokud chcete své úspory zúročit, kontaktujte profesionálního finančního poradce s řádnou registrací, kterou si v tomto odkazu můžete ověřit.

Obezřetnost se vyplácí!

31.7. 2023

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

