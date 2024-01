Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kyberbezpečnost stále více rezonuje společností

TRUTNOVSKO - Potvrzuje to zájem o prevenci.

Bohužel podvody v online prostředí i přes telefon jsou stále více rozšířené a je tedy na místě o tom více mluvit a zvyšovat povědomí o těchto nekalých praktikách.

Našim cílem je oslovit a varovat co nejvíce lidí. V uplynulých dnech proto policejní preventista uskutečnil preventivní přednášku v podniku Vitesco Technologies v Trutnově, který projevil zájem o osvětu v této oblasti pro své zaměstnance. Díky moderním technologiím si mohli varování vyslechnout téměř čtyři stovky posluchačů, protože vše probíhalo online. Zároveň vznikla nahrávka, která poslouží pro další preventivní účely. Zájem o tuto problematiku potvrdilo četnost dotazů na závěr, pozitivní ohlasy po skončení a také chuť oslovených šířit osvětu dál mezi své blízké a známé.

Pokud se podíváme na statistiky kyberkriminality, tak ty jasně ukazují důležitost prevence v této oblasti. Podvodníci jsou stále sofistikovaní, a proto je důležité být připraven na jejich nástrahy. Právě především díky preventivním programům, na kterých spolupracujeme s dalšími institucemi, neregistrujeme alarmující meziroční nárůst kyberkriminality, jako za rok 2022, kdy to bylo téměř o sto procent více.

Návštěva zmíněného podniku není výjimkou a v podobných preventivních aktivitách budeme

určitě pokračovat.

Dejte si radši vždy na čas, když zavolá například nějaký bankéř, či někdo s výhodnou nabídkou investování, nebo než někam zadáte svoje přihlašovací udáje do internetového bankovnictví, či údaje ze své platební karty. Zamyslete se a nepodlehněte apelu na strach, kdy vás podvodník vystaví stresové situaci, aby dosáhl svého. Využívejte zabezpečené platební brány a aplikace banky, ne žádné zaslané odkazy přes sms a emaily. Neinstalujte do svých zařízení žádné aplikace, které vám podvníci doporučí v telefonátu. Získají tím vzdálený přístup do vašeho zařízení a vy příjdete o peníze. Lákavým investicím opřeným o velké firmy i slavné osobnosti se raději také vyhněte. Je to opět promyšlený podvod. Ani láska přes internet s vojákem či lékařem, který vás manipuluje k zaslaní různých plateb z různých důvodů a hraje

na city, také nebude asi ta pravá.

Bližší informace k praktikám podvodníků naleznete níže v odkazech:

Podvodníci stále útočí - Policie České republiky

Návštěva na OSSZ v Jičíně - Policie České republiky

Video - Podvodníci se vydávají za bankéře i policisty

Video - Nechal jsem se podvést, abych zjistil jak to funguje

Video - Nejčastější podvody na internetu a jak se jim vyhnout

por. Bc. Lukáš Vincenc

19.ledna 2024

vytisknout e-mailem