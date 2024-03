Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kyber rádce zavítal do Prachatic

Prachatice – V Radničním sále se návštěvníci dozvěděli mnoho zajímavého o tom, jak nenaletět internetovým podvodníkům. (Hlasová schránka 974 236 116)

Ve středu 27. dubna 2024 v 17:00 hodin mohli lidé navštívit preventivní projekt KYBER RÁDCE v Radničním sále na Velkém náměstí v Prachaticích, který jihočeští policisté vytvořili na základě stále rostoucího se počtů případů v oblasti internetových podvodů. Příchozí na místě přivítal místostarosta Mgr. Jan Kotrba. Za Policii České republiky se setkání zúčastnil ředitel Územního odboru policie Prachatice plk. Ing. Bc. Pavel Bártík a tisková mluvčí por. Bc. Martina Joklová. Dále do Prachatic zavítal také tiskový mluvčí por. Miroslav Šupík Dis. z Územního odboru policie Český Krumlov, který je u projektu Kyber rádce od samého počátku. Cílem tohoto projektu je poukazovat na aktuální legendy podvodníků, na základě kterých jsou schopni vysávat z lidí, jak malé, tak i velké finanční prostředky. Por. Miroslav Šupík zmínil například to, jak jsou podvody čím dál více propracovanější a rovněž vyvrátil mýtus o tom, že mezi okradenými může být jen movitá osoba. Pokud podvodníkovi umožníme vzdálený přístup do svého počítače a internetového bankovnictví, nic už mu pak nebrání v tom, aby si na nás zřídil půjčku a peníze si odčerpal na svůj účet. Tisková mluvčí zmínila konkrétní případy kyberpodvodů spáchaných na Prachaticku. Velkým přínosem pro příchozí zajisté byly odvysílané rozhovory mezi podvodníkem a poškozeným, které vytvořila, na základě skutečných případů, Jihočeská televize ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje. Ty ještě blíže přiblížily, jakých manipulativních taktik jsou novodobí šmejdi schopni použít.

Co KYBER RÁDCE radí, abyste se nestali další z mnoha obětí, naleznete na přiloženém odkaze:

https://www.policie.cz/clanek/kyber-radce-jihoceske-policie.aspx

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

28. března 2024

vytisknout e-mailem