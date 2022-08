Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kvůli vylitému pivu

MOSTECKO - Jsou podezřelí z výtržnictví; Ponožky v tašce.

Může za to vylité pivo

Na samotném začátku srpna došlo v pozdních odpoledních hodinách ke slovní rozepři mezi 54letým a 70letým mužem, oba z Litvínova, před tamním bistrem. Vše začalo tím, že starší z dvojice měl obtěžovat zákazníky, udeřit do stolu a vylít pivo. Prý se snažil jen navázat komunikaci. To se tomu mladšímu nelíbilo a z hádky se stala vzájemná fyzická potyčka. Padlo i několik ran. Celému incidentu přihlíželo několik dalších návštěvníků provozovny. Naštěstí se vše obešlo bez vážného zranění a lékařského ošetření nebylo potřeba. Neshody musela ukončit až přivolaná policejní hlídka. Touto potyčkou na veřejném místě před zraky lidí si oba od hamerských policistů, ve zkráceném přípravném řízení, vysloužili sdělení podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Zákonná sazba v případě uznání viny je až do výše dvou let odnětí svobody.

Ponožky v tašce

Na obvodním oddělení v Mostě si převzal sdělení podezření 24letý muž ze spáchání trestného činu krádež. Ani čtvrt roku platný rozsudek vydaný okresním soudem mu nezabránil v další krádeži. Podle policistů vstoupil včerejšího dne do jednoho ze supermarketů a kolem pokladen vyšel i s odcizenými ponožkami. Ty si před tím uschoval do tašky na prodejní ploše. Zřejmě se domníval, že ho nikdo nevidí. Opak byl ale pravdou. Pracovník ostrahy obchodu počínání Mostečana viděl a zadržel ho do příjezdu hlídky policie. Textilie skoro za tisícovku musel vrátit. Údajně chtěl ponožky prodat. Místo toho měl uniformovaný doprovod policejním vozem na služebnu. Od soudu tak může odejít v případě prokázání viny s dalším, až tříletým trestem.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

26. srpna 2022

vytisknout e-mailem