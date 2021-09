Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kvůli parfémům si přivstal

LOUNSKO - Policisté dopadli podezřelého po dvaceti minutách; Vymstila se mu policejní kontrola.

Včera po osmé hodině ráno přijali žatečtí policisté oznámení o tom, že neznámý pachatel v prodejně drogerie v Žatci odcizil několik parfémů v celkové hodnotě téměř 5 tisíc korun. Vydali se na místo a od prodavaček zjistili, že neznámý muž si měl podle kamerového záznamu vzít košík a vydat se „nakupovat“. Kromě košíku měl v ruce igelitku, do které postupně naskládal několik parfémů. Košík pak vrátil a bez zaplacení z prodejny odešel. Policisté po získání potřebných informací propátrali okolí a zadrželi podezřelého 44letého muže, který se posléze ke krádeži přiznal. Parfémy od něho zajistili a vrátili je.

Dotyčnému, který se do křížku se zákonem dostal už v minulosti, pak sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Do vězení, z něhož byl propuštěn teprve v červnu, by se tak mohl v případě odsouzení znovu dostat až na tři roky.

Vymstila se mu policejní kontrola

Podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání sdělili lounští policisté 33letému muži. Toho v srpnu kontrolovala v ulici Jasanová v Lounech policejní hlídka při řízení osobního vozidla a lustrací zjistila, že za volantem auta neměl co dělat. Dotyčný má totiž vysloven zákaz řízení motorových vozidel až do února příštího roku. Kromě toho dechové zkoušky ukázaly, že řidič nebyl úplně střízlivý, nadýchal totiž hodnoty přes 0,2 promile a orientační test na drogy byl také pozitivní. Soud by ho mohl v případě uznání viny odsoudit až na dva roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 1. září 2021

