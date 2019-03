Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kvůli pár stovkám napadli dva muže

KARLOVARSKO – Jeden z nich skončil v pracovní neschopnosti.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání tří mužů ve věku 19, 23 a 25 let z Karlovarska, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže spáchané formou spolupachatelství.

Takového jednání se měli dopustit na začátku prosince v Ostrově v pozdních nočních hodinách. V tuto dobu procházeli po ulici dva muži, na které měl zakřičet nejstarší z obviněných mužů, aby mu dali sto korun. Oba muži se dali ze strachu na útěk, ale poté se jeden z nich měl zastavit a sdělit jim, že jim žádné peníze nedají. Ke konfliktu se přidali i další dva obvinění muži, přičemž muže fyzicky napadli, a to několika údery zřejmě tyčí do hlavy a do nohy, až napadený skončil na zemi. Následně do něj měli kopat a požadovat po něm peníze, které jim nakonec z obavy dalšího napadání dal, a to 300 korun. I druhého muže dohnali a fyzicky napadli. Muže měli srazit na zem, kopat do něj a požadovat po něm peníze. Vydal jim tak 100 korun. Poté z místa odjeli vozidlem. Jednomu z napadených způsobili zranění, se kterým musel vyhledat lékařské ošetření s následnou pracovní neschopností. Všem třem obviněným mužům hrozí za zvlášť závažný zločin loupeže trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

21. 3. 2019

