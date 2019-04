Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kvůli mrtvému zajíci na silnici havaroval v silničním příkopu

OSTROV U STŘÍBRA – Mladý řidič při úhybném manévru nezvládl řízení a zranil sám sebe. Škoda dosáhla částky kolem tři sta tisíc korun.

Oznámení o kuriózní dopravní nehodě, která se stala kolem 11:15 hod. na silnici II. třídy číslo 230, přijali včerejšího dne tachovští dopravní policisté. Ve směru od Stříbra na Ostrov u Stříbra jel s nákladním vozidlem Mercedes 20letý řidič. Z dosavadního šetření vyplývá, že se řidič po přejetí horizontu v lesním úseku lekl mršiny zajíce uprostřed komunikace, ve snaze vyhnout se zvířeti strhl řízení vpravo, čímž se kola nákladního auta dostala na nezpevněnou krajnici a začala se bořit. Na to reagoval řidič stržením řízení vlevo, kdy se mu podařilo vyjet zpět na komunikaci, přičemž se dostal až k levému okraji vozovky, kde hrozilo, že vyjede mimo silnici, a tak opětovně strhl řízení vpravo, čímž vozidlo uvedl do smyku a vyjel do pravého silničního příkopu, kde se nákladní auto převrátilo přes střechu. Řidič byl při nehodě zraněný, a tak byl z místa převezen do nemocnice na ošetření. Po něm byl propuštěn do domácího léčení. Požití alkoholu bylo vyloučeno provedenou dechovou zkouškou. Vzniklou škodu na vozidle policisté odhadli na 280 000 korun, na poškozeném silničním tělese vznikla škoda kolem 20 000 korun.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

26. 4. 2019

