Kvůli lákavé investici do kryptoměn přišla o téměř čtyři miliony korun

Novojičínsko – policisté z oddělení hospodářské kriminality evidují další případ

Pětačtyřicetiletá žena nalezla na internetové stránce reklamu týkající se možné investice do kryptoměn. Přestože s tím neměla doposud žádnou zkušenost a ani se v této problematice nevyznala, klikla na předmětný odkaz a vyplnila ve formuláři požadované informace. Během okamžiku byla telefonicky kontaktována neznámou ženou, která jí začala vysvětlovat vše potřebné k danému druhu investování. Prvně přišla žádost o fotografii občanského průkazu, čemuž poškozená vyhověla. Následně jí bylo sděleno, aby si stáhla do počítače aplikaci Any Desk a aby se přihlásila do svého internetového bankovnictví, což rovněž učinila. Pak již jen sledovala, jak se jí pohybuje kurzor myši a provádí se převod jejích finančních prostředků. Telefonující ženou přitom byla neustále uklidňována, že peníze jsou posílány na londýnskou burzu a dokonce jí i ukazovala grafy, kde měla vidět vývoj svých investic. Celkem tak volající učinila z účtu poškozené od února do července letošního roku přes deset transakcí. Ty se pohybovaly v částkách od 2.000 do téměř 725.000 korun. Při posledním hovoru však poškozená volající vyzvala, aby jí byly její peníze navráceny. Bylo jí řečeno, že se daným problémem začne někdo zabývat. Nikdo ji však již nekontaktoval, a tak jí došlo, že byla podvedena a přišla o takřka čtyři miliony korun.

Kriminalisté v dané věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což v pachateli v případě jeho dopadení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Opět v těchto případech apelujeme na veřejnost, že je důležité ověřit si věrohodnost investičního poradce nebo dané společnosti. Nikomu za žádných okolností nepovolujte vzdálený přístup ke svému počítači a neinstalujte si na výzvu volajícího do svého zařízení žádné aplikace. Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.

por. Mgr. Pavla Procházková

oddělení tisku

8. srpna 2023

