Kvůli kamarádce nabídl úplatek

CHOMUTOVSKO - Za přečin podplacení mu hrozí dva roky.

Chomutovský policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání muže, který chtěl uplatit zaměstnance dopravního podniku. Důvodem bylo, že kamarádka zmíněného muže měla na základě rozsudku soudu vykonat trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin, a to za spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. Trest si měla odpracovat právě v dopravním podniku, kam však přišla jen párkrát a vykonala zde práce v rozsahu pouhých několika hodin. Dotyčný chtěl zřejmě své známé pomoct, aby nemusela kvůli nevykonání trestu do vězení, a tak se rozhodl jednat. Kontaktoval zaměstnance podniku, který měl na starosti osoby, jimž byl soudem uložen trest obecně prospěšných prací. Tomuto zaměstnanci měl pak nabídnout úplatu ve výši 5 tisíc korun, aby potvrdil, že zmíněná žena uložený trest řádně absolvovala. To však zaměstnanec odmítl a muže vyhodil.

Policisté se o události dozvěděli od pracovnic Probační a mediační služby v Chomutově, na základě jejichž oznámení případ začali prověřovat a následně ze spáchání trestného činu podplacení obvinili 32letého muže. Tomu v případě soudem prokázané viny podle zákona hrozí až dvouleté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 24. listopadu 2023

