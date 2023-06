Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kvůli investování si vzala půjčku

RAKOVNICKO – Kvůli neznalosti žena přišla o více než dvě stě tisíc korun.

Dalším podvodem v oblasti investic do kryptoměny se zabývají policisté. Ti přijali oznámení od 55leté ženy, která přišla o veškeré své peníze.

Poškozenou kontaktoval neznámý muž, který se vydával za analytika investiční společnosti s tím, že jí nabídl školení na kryptoměny. Žena s tímto souhlasila a komunikace ohledně investování pokračovala. Muž ženu instruoval, aby mu poslala kopii občanského průkazu, stáhla si aplikaci umožňující vzdálený přístup do jejího zařízení a poté aby poslala na bankovní účet počáteční částku ve výši 6500 korun.

Muž se ženou aktivně nadále komunikoval, nicméně jeho další instrukcí byl požadavek na vložení vyšší částky, a to nejméně 200 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že žena tolik na účtu neměla, rozhodla se jít do banky, kde si půjčila požadovanou částku, tedy dvě stě tisíc. Poté, co jí peníze od společnosti přišly, se telefonicky spojila s mužem, který ji uvedl, kam celou částku ve výši téměř 235 tisíc Kč poslat. Poškozená takto učinila a tím rázem přišla o veškeré své finance.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Policie opět v těchto případech varuje veřejnost před tímto podvodným jednáním a doporučuje maximální obezřetnost, jelikož ke každé takové investici je potřeba přistupovat jako k rizikové. Před samotnou investicí do kryptoměn je vždy potřeba zjistit, jak tyto investiční platformy fungují a jakým způsobem se provádí nákup a prodej této měny. Stejně tak je důležité ověřit si věrohodnost investičního poradce nebo dané společnosti, a rovněž je třeba pamatovat na to, že nikomu za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup ke svému počítači.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

22. června 2023

