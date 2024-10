Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Kvůli drogám chtěla dvojice vraždit

OLOMOUCKÝ KRAJ – Muže nejprve uspali a pak mu pustili plyn.

Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání pětadvacetileté ženy a pětatřicetiletého muže pro zvlášť závažný zločin vražda ve stádiu pokusu.

Obviněná dvojice se měla domluvit na okradení a usmrcení sedmatřicetiletého muže z Ostravy, bývalého přítele ženy. Ve čtvrtek 19. září 2024 v brzkých ranních hodinách obviněná žena pozvala bývalého partnera do bytu v Prostějově. Zároveň pozvala i obviněného kamaráda. Poté s ním měla rozdrtit prášky a nasypat je poškozenému do džusu. Ten po jeho vypití usnul. Obviněná dvojice pak otevřela kohouty od plynového sporáku a nechala unikat zemní plyn do bytu. Potom byt opustili a spícího muže v bytě uzamkli. Ten se po pár hodinách probudil, ucítil zápach plynu a chtěl z bytu odejít. Zjistil, že je v bytě zamčený, a proto vyházel z okna bytu v prvním zvýšeném patře matrace, na které z okna dopadl. Na místo se dostavili hasiči, kteří uzavřeli unikající plyn a byt odvětrali. Případem se okamžitě začali zabývat prostějovští policisté. Následně se do případu vložili krajští kriminalisté, kterým se podařilo případ rozluštit. Kriminalisté zjistili, že za motivem činu zřejmě stály spory o drogy, pervitin, který poškozený přechovával. Poškozený i oba obvinění jsou uživatelé drog, převážně pervitinu.

Zajímavostí je, že obviněná žena z pokusu vraždy a oběť, tedy poškozený, byli o týden později ve středu 25. září zadrženi a následně obviněni ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za které jim hrozí tresty odnětí svobody na dvě léta až deset let. Stíháni jsou v dané věci vazebně. O případu jsme informovali zde.

Vazebně je stíhán i obviněný pětatřicetiletý muž, kterému stejně jako obviněné ženě hrozí za zvlášť závažný zločin vražda ve stadiu pokusu trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.

por. Mgr. Libor Hejtman

3. října 2024

