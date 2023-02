Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kusy ledu odlétly z vozidel

ZLÍNSKO: V jednom případě zranily řidiče kamionu.

Hned dvěma dopravními nehodami, při nichž hraje hlavní roli námraza a led na vozidlech, se od včerejška zabývají zlínští dopravní policisté

Krátce po desáté hodině dopoledne došlo v Napajedlech před nájezdem na dálnici k dopravní nehodě, kterou zavinily kusy ledu, které řidič před jízdou neodstranil z vozidla. Řidič prozatím neznámého nákladního vozidla, který jel ve směru od Napajedel do Otrokovic, řídil vozidlo, na němž byla námraza. Při projetí zatáčkou odlétly kusy ledu na čelní sklo řidiče kamionu jedoucího za ním. Řidič nákladního vozidla o tom pravděpodobně nevěděl a pokračoval v jízdě. Kusy ledu, které po rozbití čelního skla vnikly do kabiny řidiče jedoucího za ním, ho zranily v obličeji. Záchranáři ho poté převezli s lehkým zraněním k ošetření do nemocnice. Škoda na vozidle je předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun.

Ve dvě hodiny odpoledne ve směru jízdy od Otrokovic na Tlumačov došlo k totožné dopravní nehodě. Sedmačtyřicetiletý řidič řídil kamion, z něhož před jízdou neodstranil námrazu. Při jízdě zatáčkou se led uvolnil a spadl na čelní sklo protijedoucího vozidla Volkswagen. Řidič kamionu si toho pravděpodobně také nevšiml a pokračoval v jízdě po dálnici, kde ho krátce po oznámení řidiče Volkswagenu zastavili policisté z dálničního oddělení. Škoda na čelním skle osobního vozidla činí asi patnáct tisíc korun.

! Nezapomínejte, že v těchto mrazivých dnech je nutné před jízdou očistit svoje vozidlo od sněhu a ledu, aby nedošlo k podobným dopravním nehodám. Navíc je nutné odstranit námrazu a sníh, které zabraňují výhledu řidiče z vozidla.

7. února 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

