Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kus sedačky zasáhl ženu

MOST - Z okna vyhodili kus sedačky, ta spadla na záda kolemjdoucí; Loni přišel z vězení a opět loupil, je ve vazbě.

Recidivista opět loupil, šel do vazby

Mostečtí kriminalisté objasnili případ zvlášť závažného zločinu loupeže, který se měl stát koncem září, a obvinili z něj 32letého muže z Mostu. Ten měl krátce po půlnoci na chodníku u obchodního centra Kahan přistoupit k poškozenému muži, který zrovna držel v ruce peněženku a bankovky, které si hodlal do portmonky uložit. Neznámý ho měl udeřit do týla hlavy, muž ztratil rovnováhu a upadl na zem. Při tom mu obviněný vytrhl z ruky finanční hotovost ve výši 1 800 korun a z místa poté utekl. Poškozený tak přišel o peníze, k jeho zranění nedošlo. Obviněný byl již za loupeže potrestán a z vězení přišel loni. Vyšetřovatel podal podnět k vazebnímu stíhání. Soud muže do vazby poslal. Odcizené peníze nebyly zajištěny.

Nový majitel činek se musel nadřít

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže vloupáním 33letého muže z Mostu. Ten měl dle šetření mostecké policie vniknout za použití násilí v suterénu jednoho panelového domu v Mostě do místnosti, ze které měl odcizit různé posilovací nářadí a zařízení. Poškozený majitel, kterému z posilovny zmizely činky, závaží a posilovací lavice, vyčíslil vzniklou škodu na částku 8 500 korun. Odcizené věci policie nezajistila.

Část sedačky letící z okna spadla ženě na záda

Z přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti čelí obvinění dva muži ve věku 33 a 28 let, oba z Mostu. Ti měli v místě svého bydliště nedaleko Mostu vyhodit z okna ve druhém nadzemním podlaží část rohové sedací soupravy, aby ji nemuseli nést po schodišti. Bohužel v době, kdy pod domem zrovna procházela starší žena, které kus spadl z výšky cca čtyř metrů přímo na záda. Muži údajně ženu neviděli a na místo ihned přivolali záchrannou službu. Žena skončila v nemocnici se zraněními, která si vyžádala dobu léčení delší než šest týdnů. Obvinění jsou stíháni na svobodě a za toto jednání jim může soud v případě prokázání viny uložit trest odnětí svobody až na dvě léta.

Most 19. listopadu 2019

nprap. Ludmila Světláková

