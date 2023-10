Kurzy „Interkulturní kompetence“ – jaro 2023

29. 5. - 23. 6. 2023

V období od 29. května 2023 do 23. června 2023 byly ve víceúčelovém areálu Kněžmost ve Středočeském kraji realizovány4 běhy Kurzu Interkulturní kompetence pro policisty v rámci projektu PDP1 NF „Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech“. Tento kurz je součástí projektové aktivity č. 19 „Sebezkušenostní interaktivní tréninky zaměřené na problematiku menšin, hate crime, osobnostní rozvoj, školení školitelů“.

V rámci těchto kurzů 20 policejních lektorů interkulturních kompetencí a 3 externí lektoři proškolili téměř 60 účastníků z řad policistů z celé republiky, kteří se při výkonu služby dostávají do kontaktu s příslušníky menšin.

Vzdělávací program kurzu má teoreticko-praktický charakter. Jeho absolventi si prohloubí znalosti

a dovednosti potřebné pro efektivní práci s příslušníky menšin. Dochází tak mj. ke zvýšení odborných kompetencí, získání řady prakticky zaměřených informací a osvojení si žádoucích dovedností využitelných při jednání v rámci výkonu služby při styku s menšinami. Nabyté informace zahrnují jednak nové trendy a poznatky v dané oblasti, menšinová specifika či prohloubení přehledu v oblasti lidských práv. V linii osvojení si nových dovedností pak jde mimo jiné o efektivní komunikaci s menšinami, prohloubení porozumění některým postojům, vnímání hodnotových odlišností, porozumění

a odbourávání předsudků či práci se zapojením empatie.

Většina témat je uchopena formou praktických cvičení, řízených diskusí, inscenačních vyučovacích metod, samostatné a skupinové práce účastníků, a především využitím metody zážitkové pedagogiky (zážitkového učení). Zážitková pedagogika je přístup využívající ve vzdělávání zkušenost a prožitek vzdělávaných osob. Tato metoda spočívá v záměrném vytváření situací, které přinášejí intenzivní prožívání a získávání vlastní zkušenosti, a následné pedagogické práci s těmito prožitky.

Kurzy pro policisty zaměřené na interkulturní kompetence byly realizovány v souladu s požadavky obsaženými ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022 – 2027 (tyto jsou podrobně specifikovány v implementačním plánu, který je přílohou Strategie - opatření D.2.4 a D.2.5).

Kurzy interkulturních kompetencí pro policisty v daném období navštívili hosté a vedoucí pracovníci z řad Ministerstva vnitra České republiky (Správy uprchlických zařízení, či odboru prevence kriminality) a Policie České republiky (Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy – dále jen ÚPVSP). Někteří se osobně zúčastnili vybraných interaktivních vzdělávacích aktivit.

V rámci kurzů byla zároveň zajištěna náslechová činnost budoucích lektorů interkulturních kompetencí z řad Policie České republiky, kteří budou absolvovat příslušný kurz v září tohoto roku. Jedná se

o vzdělávací program „Interkulturní kompetence – lektor“.

V průběhu realizace 5. – 8. běhu předmětného kurzu probíhalo rovněž natáčení jednotlivých sekvencí motivačního videa interkulturních kompetencí (dílčí aktivita KA č. 19 PDP1 NF), které zajišťovali policisté z oddělení pro vědu, výzkum a inovace Policejního prezidia České republiky a odboru vzdělávání ÚPVSP.

Na jaře 2023 byly z iniciativy odboru vzdělávání ÚPVPS ve spolupráci s odborem služební přípravy

a policejního sportu ÚPVSP realizovány dva kurzy první pomoci, kdy bylo mj. proškoleno 14 lektorů interkulturních kompetencí z řad Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky.



Jedná se o nový dvoudenní vzdělávací program zdravotnické přípravy „TECC - Active bystander - Poskytnutí první pomoci při stavech ohrožující život“. Kurzy probíhaly ve dnech 4. - 5. dubna 2023

a 2. - 3. května 2023 v Praze.

Hlavním impulsem zabezpečení těchto kurzů je skutečnost, že v rámci Kurzu Interkulturních kompetencí pro policisty jsou zajišťovány denně outdoorové a sportovní aktivity a náročný sebezkušenostní trénink s intenzivní sociální interakcí. Tato náročnost se promítá jak do stránky psychické a emoční, tak do sféry fyzické, a to u všech zúčastněných frekventantů. Obdobně náročný pak může být jejich následný výkon služby v praxi, pokud se jedná o interkulturní prostředí.

Absolventi kurzu získali znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci a první pomoci s prvky taktické medicíny v civilním prostředí. Kurz je připravil aplikovat zmíněné znalosti a dovednosti

i v rizikovém prostředí a v souladu s taktickými postupy Policie ČR.

V průběhu září 2023 budou realizovány další vzdělávací aktivity interkulturních kompetencí. Plánován je KurzInterkulturních kompetencí pro lektory a Workshop pro lektory interkulturních kompetencí, na kterém budou participovat externí lektoři, kteří s Policií ČR v rámci dané oblasti spolupůsobí od roku 2014.

ENGLISH VERSION

plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA publicistka projektu

vytisknout e-mailem