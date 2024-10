Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kuřiva nabrali za skoro milión

BLANENSKO: Zlodějská výprava do Boskovic neskončila pro dvojici kumpánů úspěchem.

Pořádná porce práce čekala v noci na sobotu dvojici pachatelů, která se až z Přerovska vydala na zlodějskou výpravu do Boskovic. Nejenže si tam vyhlédla jeden ze supermarketů, ale na akci se musela i pořádně logisticky připravit. Na místo vyrazili dodávkou vybaveni potřebným nářadím a náčiním. Oblečeni do pláštěnek nejdříve vyřadili z provozu veřejné osvětlení. Následně museli od budovy odsunout jeden z výdejních boxů. Potom přišlo na řadu násilí. Odstranili plechový kryt zdi a v této vytvořili potřebný otvor, kterým se dostali do prodejny tabákových výrobků. Jeden z pachatelů uvnitř z regálů a příručního skladu bral kartóny cigaret a další tabákové výrobky. Pytle s lupem pak předával kumpánovi, který je vynášel do přistavené dodávky. To už ale na místo mířily hlídky policistů. Jedno ze zlodějů na místě zadrželi tamní městští policisté, druhého pak o několik desítek minut později ještě ve městě vypátrala hlídka boskovického obvodního oddělení. Třiapadesátiletý muž hned přiznal, že spolu s o dvanáct let starším parťákem kradli v obchodním centru. Oba skončili v poutech a v policejní cele. V sedmnácti igelitových pytlech měli zkušení zloději připraveno zboží za skoro milión korun. Soud poslal v pondělí oba pachatele do vazby.

por. Bohumil Malášek, 14. října 2024

