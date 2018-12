Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Kuriozity 2018

PARDUBICKÝ KRAJ - Policisté občas řeší i kuriózní případy.

Pavouk spuštěný ze stínítka na volant šestadvacetileté řidičce z Letohradska 7. ledna 2018 štěstí nepřinesl. V důsledku nevěnování se řízení čelně narazila do stromu. Žena naštěstí vyvázla bez zranění, auto takové štěstí nemělo, nárazem bylo poničeno.

Jako v mrazáku si mohla připadat šestašedesátiletá řidička v Letohradě, když jí za jízdy, díky silnému mrazu, zmrzla na čelním skle voda z ostřikovačů. Žena ztratila orientaci a narazila do zaparkovaného nákladního vozidla. Náraz byl tak silný, že se „osobák“ převrátil na střechu a řidička utrpěla zranění.

Smutnou nehodu s veselým koncem jsme řešili 1. března 2018. Majitelka neuhlídala svého psího mazlíčka a ten skončil pod podvozkem fordu, kde zůstal zaklíněn. Domácí zvíře museli vyprostit až přivolaní hasiči. Největší štěstí v tomto případě měl pes, který kolizi přežil a z místa odešel po svých.

To, že část zábavní pyrotechniky nepatří jen k oslavám nového roku, předvedl kamarád kamarádovi v jedné z obcí na Orlickoústecku. Žert se muži rozhodně nepovedl, protože kuřák skončil s popáleninami v nemocnici. Dvaačtyřicetiletý kamarád měl den předem do popelníku nasypat střelný prach z petardy. O jeho počínání neměl kuřák ani ponětí. Druhý den po dokončení své oblíbené činnosti chtěl uhasit nedopalek o dno popelníku, tím se hořlavina vznítila a popálila ho na palci pravé ruky. Zraněný musel vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.

Studna na Lanškrounsku ukrývala munici přes 70 let. Střelivo z 2. světové války našel majitel spolu s pracovníky firmy při čištění zdroje pitné vody. Pyrotechnici s hasiči postupně z hloubky 24 metrů vynesli 108 kilogramů zkorodované pěchotní munice, 3 kusy ručních granátů typu RG vzor 39 a velmi nebezpečné RG F1 a RG vzor 34, které zničili na místě řízeným odstřelem.

Čtyřicetiletý řidič luxusního auta spoléhal na techniku, ale ta selhala. Autopilot muži nehlásil, že je již mimo komunikaci a ten na silnici I. třídy č. 35 v centru Vysokého Mýta narazil novým osobním automobilem značky Volvo XC 60 do sloupu veřejného osvětlení. Dále pak do sloupu elektrického vedení a jeho cestu zastavilo oplocení rodinného domu. Vlivem nárazu spadla pouliční lampa na komunikaci a tam poškodila stojící auto.

Zajímavý případ krádeže řešili policisté na Heřmanoměstecku. Neznámý pachatel vnikl na pozemek chalupy a zamířil si to přímo k zahradnímu jezírku, ze kterého odcizil okrasné ryby. Jednalo se o jesetery, jelce, koi kapry, červenobílé karasy a ostroretky stěhované. Způsobená škoda byla vyčíslena na necelých 40.000 korun.

Krádež, která se nestává každý den, řešili chrudimští policisté. Případ se stal na silnici 1/37 mezi obcemi Rohozná a Nová Ves. Neznámý pachatel si jako předmět své krádeže vybral přenosný semafor včetně jeho baterie a 30 kilogramovým podstavcem. Předběžná škoda činila 40.000 korun.

Dalším kuriózním případem se zabývali policisté z Chrudimi. Čtyřiatřicetiletý muž se vloupal do garáže rodinného domu, kterou prohledal a následně se ukryl do zaparkovaného vozu. Po návratu rodiny domů, si majitel všiml pootevřených skříněk v garáži. Podle zamlžených skel vozidla v něm našel cizího muže. Ten majiteli řekl, že je anděl, který hlídá jeho dům před zloději, jimž vloupání rozmluvil.

O tom jak může být ilustrační fotka u článku matoucí, se přesvědčil muž pracující v jedné z firem v Moravské Třebové. Ten dne 16. července donesl v uzavřené sklenici na obvodní oddělení v Moravské Třebové údajně velmi nebezpečného jedovatého pavouka. To, že by mělo být zvíře nebezpečné, se dočetl na jednom informačním internetovém portálu, kde byla přiložena i ilustrační fotografie. My jsme neponechali nic náhodě a místní entomolog nám sdělil, že se jedná o běžného, u náš žijícího křižáka pruhovaného, který není jedovatý ani chráněný zákonem.

Dne 27. listopadu chtěli 2 cizinci zmizet za hranicemi České republiky i s přibližně sto tisíci, které chvíli před tím odcizil jeden z nich z vozidla doručovací služby v Moravské Třebové. Následné překročení povolené rychlosti zhatilo jejich plán na útěk, neboť byli zastaveni hlídkou policistů. Ta v průběhu řešení dopravního přestupku dostala informace k možným pachatelům skutku a popisu vozidla, které korespondovaly se zastaveným vozidlem a jeho osádkou. Proto došlo k zadržení podezřelých osob a překročení hranic s lupem se nekonalo.

V neděli 1. července, kolem jednadvacáté hodiny, dorazil osobním automobilem na služebnu v Moravské Třebové sedmadvacetiletý muž. Hlídce sdělil, že chce podat oznámení na svou přítelkyni, se kterou se pohádal. Na tom by nebylo nic divného, kdyby k tomu ještě nedodal, že za kolegy dorazil ze Starého Města a je pod vlivem alkoholu. Tyto informace nás nenechaly liknavými a okamžitě jsme řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Šoférovi jsme naměřili 1,33 promile. Další jízdu jsme mu okamžitě zakázali. Řidičský průkaz jsme mu již odebrat nemohli, protože o něj již přišel před třemi měsíci v Brně.

A že to občas nemají jednoduché ani operační důstojníci si můžete poslechnout ve dvou přiložených záznamech z linky 158. Jeden oznamovatel vezl kamion plný zdravého rozumu a ve druhém případě volala hospodská, že dělá inventuru a vlastně ani nic nepotřebuje, jen říct, že policisté jsou „number one“.

Za pardubickou policii všem přejeme klidné poslední hodiny letošního roku a přejeme všem občanům, aby nás dnes, ani v příštím roce potřebovali co nejméně!

31. prosinec 2018

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie pardubického kraje

