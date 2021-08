Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kufr vozidla plný odcizených věcí

SOKOLOVSKO – Obviněný muž skončil ve vazbě.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

V polovině srpna tohoto roku měl obviněný muž přijet se svým automobilem k rodinnému domu v malé obci na Sokolovsku. Poté, co překonal oplocení pozemku, měl pomocí násilí vniknout do garáže. Z té měl následně odcizit elektrické kolo, sekačku a další předměty, které si měl naložit do svého vozidla a z místa odjet. Poškozenému majiteli, který posléze věc oznámil na linku 158, způsobil škodu za téměř 61 tisíc korun. Díky získaným poznatkům v průběhu šetření se kriminalistům podařilo muže i s jeho lupem vypátrat. Uvedeného jednání se dopustil i přesto, že byl již za majetkovou trestnou činnost v posledních třech letech potrestán.

Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Ten jej akceptoval a soudce Okresního soudu v Sokolově ho poslal do vazební věznice.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Eva Valtová

18. 8. 2021

