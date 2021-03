Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Krmivo pro slepice se mu prodraží

PARDUBICKO - Včera o půl 9. přistihl majitel pole na jeho části hospodářství mezi Srchem a Pohránovem muže, který sekal řepku kosou. Přestupek proti majetku skončil prozatím na obvodním oddělení Lázní Bohdaneč.

Taška řepkyŠkodu na posekané ještě nedozrálé úrodě majitel vyčíslil až na 5.000 korun. Na místě pánovi, kterého přistihl při krádeži, údajně nabízel možnost, jak krádež bez šetření policistů a úřadů vyřešit. S pětistovkou by podezřelý možná souhlasil, ale 4000, které měly vést ke „smíru“ pro něj byly moc. I majitel pole ví, že čtyři tisíce za tašku „trávy“ je skutečně vysoká cena, ale pro vysvětlení proč se nespokojil třeba se stokorunou, tvrdí, že takových osob co věčně bez dovolení kosí či trhají jeho úrodu je spousta a pokud by každému mávnutím rukou umožnil odvézt to, co si naloží, sám by do stodoly na konci sezóny téměř nic neuskladnil.

Jak vyplývá už z nadpisu této zprávy, trocha jarního zeleného krmiva pro pár slepic se nejspíš drobnému hospodáři i ve správním prodraží. I kvůli posekání kousku pole (zhruba 4m2), mu za přestupek proti majetku hrozí několikatisícová pokuta.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

17. března 2021

