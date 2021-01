Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krkavčí matka neplatí na svého syna

KLADENSKO – Za deset let neposílala výživné.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno se dne 12. ledna 2021 dostavil jednatřicetiletý muž učinit oznámení na ženu z Kladna pro neplacení výživného vůči synovi.

Podezřelá devětadvacetiletá žena si od dubna 2011 do současné doby úmyslně neplní svou vyživovací povinnost vůči dvanáctiletému synovi, která jí byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Kladně v březnu 2011, a to částkou ve výši 500,-Kč měsíčně. Za necelých deset let vznikla dlužná částka 58 500,-Kč.

Policisté v současné době tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy.

Co dělat, když povinný rodič neplatí:

Každý otec nebo matka, kteří z nějakých příčin opustí rodinu s nezaopatřenými dětmi, musí mít na paměti, že jejich zákonnou povinností je na své děti platit výživné. Naprostá většina rodičů tuto svou povinnost řádně plní. Najdou se však i jedinci, kteří se domnívají, že po rozvodu nebo odchodu od partnera tuto povinnost nemají, vzhledem ke skutečnosti, že s nezletilými dětmi již nežijí ve společné domácnosti.

Člověk se může dostat do svízelné životní situace, finance se mu nedostávají, založil si novou rodinu, ale ani v této chvíli nesmí zapomínat na své předešlé závazky ke svým dětem. Tím, že na děti výživné neplatí, snad ani nedomýšlí, jak velké problémy druhému rodiči s řádnou výchovou společných dětí způsobuje. Jsou otcové a někdy i matky, které na výživném dluží desetitisíce a v nemálo případech dluží statisíce.

Pokud výživné soustavně neplatí a ani jiným způsobem o děti neprojevuje zájem, má oprávněný rodič možnost navštívit Polici ČR a podat trestní oznámení. Mnoho rodičů si neví rady jak postupovat a jaké kroky učinit, aby výživné pro své děti od neplatícího rodiče získali. Zde je několik rad jak v takovémto případě postupovat a jaké doklady předložit při podání trestního oznámení:

snažit se kontaktovat a upomínat otce/matku o zaplacení dlužné částky

pokud víte, kde pracuje, podat na příslušný soud návrh na výkon rozhodnutí (exekuce na plat)

chronologicky si vést přehled o úhradách výživného

pokud stanovené měsíční výživné neposkytuje po dobu více jak čtyř měsíců a ani jiným způsobem o nezletilé děti neprojevuje zájem,

učinit trestní oznámení na PČR

k oznámení doložit všechny rozsudky soudu týkající se určení nebo úpravy výše výživného s vyznačenou právní mocí rozsudku,

vést si chronologický přehled o platbách výživného a donést s sebou rodný list dítěte

Oznámením však starosti nekončí, protože mnohý povinný rodič se odstěhuje, nemá stálé zaměstnání, s rodinou žádný kontakt neudržuje, není znám jeho pobyt. Někdy trvá měsíce, než je vypátrán a může být k věci vyslechnut, aby bylo možno případ předat státnímu zástupci k dalšímu opatření.

Poměrně častou chybou matek nebo otců, kterým není výživné placeno, je dlouhodobé čekání a důvěra ve sliby, že bude výživné uhrazeno. Oprávněnému rodiči proto Policie ČR doporučuje zbytečně neotálet a věc oznámit. Včasným podáním trestního oznámení se zkracuje čas pro vyřízení a snižuje se dlužná částka. Svým způsobem to je i ochrana dlužníka, protože dlužná částka nemusí být tak vysoká a snadněji ji splatí.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

14. ledna 2021

