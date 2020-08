Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Křižovatka se změnila v boxerský ring

BRNO: Řidič dodávky utrpěl zranění obličeje.

Agresivita některých řidičů nezná mezí. Incident, na jehož počátku mělo být zatroubení na řidiče Fordu, který si vynucoval přednost, se odehrál koncem července na křižovatce u besedního domu v ulici Husova. Toho zatroubení rozlítilo natolik, že v křižovatce svým vozem zahradil cestu dodávce, která jej v zúžení nepustila před sebe. Po zastavení vyběhl a otevřeným okénkem plivl do obličeje řidiči dodávky. Tento útok opětoval a vyběhl z dodávky ven, kde vzájemná strkanice přerostla v pěstní souboj, při němž řidič dodávky utrpěl zranění v obličeji. Řidič fordu tím asi považoval záležitost za vyřízenou a z místa ujel. Policistům by měl však ledasco vysvětlit. Proto žádáme veřejnost, ale také svědky, kteří byli na místě o pomoc při jeho ztotožnění. Pokud jej tedy poznáváte, dejte nám to vědět na lince 158.

nprap. David Chaloupka, 20. srpna 2020

vytisknout e-mailem