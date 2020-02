Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Křivé obvinění jí není cizí

ZNOJEMSKO: Mladá žena se snažila svému příteli znovu pomstít.

Mladá žena z našeho regionu řešila svérázným způsobem již podruhé partnerské neshody. Vše začalo vždy jejím oznámením o odcizení vozidla. Koncem minulého měsíce uvedla kde osobní auto na Znojemsku zaparkovala a prý tam už není. Začali jsme se případem zabývat pro podezření z neoprávněného užívání cizí věci. Nakonec však vyšlo najevo, že si celou záležitost vymyslela. Byla naštvaná na svého přítele, protože na ni nepočkal a odjel. Přesvědčivě pak ve snaze pomstít se mu uvedla, že jí auto určitě ukradl on. Po zjištění veškerých okolností a informací se ke křivému obvinění přiznala. Nebylo to ovšem její první oznámení tohoto druhu. V podstatě to samé se odehrálo zhruba před rokem. Opět tedy bude třiadvacetiletá žena čelit trestnímu stíhání. Podle trestního zákoníku jí hrozí až dva roky odnětí svobody.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 12. února 2020

vytisknout e-mailem