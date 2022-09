Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Kriminálka ukončila řádění „bytaře“

Kriminalisté zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže, který má na svědomí celkem šest případů vloupání do bytů.

V průběhu měsíce srpna se kriminalisté na Praze I zabývali několika případy vloupání do bytů. Pachatel využíval neuzamčených dveří, do kterých nebylo tak těžké se dostat. Uvnitř se zaměřoval převážně na elektroniku, šperky , zkrátka na vše, co mělo velkou hodnotu a malé rozměry. V jednom z bytů si „zapůjčil“ dokonce i zavazadlo, jelikož by lup jen tak neodnesl. Svým jednáním tak způsobil škodu přesahující sto tisíc korun.

Kriminalisté z druhého oddělení Prahy I vyhodnocením kamerových záznamů zjistili, že tento muž má na svědomí celkem šest případů vloupání. Díky dobré místní znalosti a precizní práci s městským kamerovým systémem, se podařilo podezřelého muže zanedlouho ztotožnit a posléze i zadržet.

Lustrací zjistili, že čtyřiačtyřicetiletý muž si nedávno odpykal několikaletý trest za totožnou trestnou činnost a na svobodě byl necelý půlrok. Soudce ho tak poslal do vazby, kde čeká na další stání, po kterém může skončit za mřížemi za trestné činy porušování domovní svobody a krádež, až na další tři roky.

Apelujeme na všechny občany, aby si vždy řádně zabezpečili svá obydlí, zejména v případě, když z nich odcházejí pryč. Pouze zabouchnuté dveře neznamenají pro zloděje velkou překážku a vy tak můžete během chvíle přijít o své cennosti.

nprap. Richard Hrdina - 12. září 2022

