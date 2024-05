Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kriminalita v Chebu

CHEB – Pohledem policie.

Chebští policisté a kriminalisté se intenzivně zabývají událostí, ke které došlo v úterý 30. dubna letošního roku v nočních hodinách v Chebu. Došlo k vloupání do jedné z restaurací v centru města, odkud byl odcizen trezor s finanční hotovostí. Policisté se událostí začali zabývat okamžitě, jakmile byla oznámena majitelem restaurace. Po prvotních úkonech bylo kriminalistickým technikem zajištěno několik stop, následně bylo na parkovišti v jiné části města zajištěno osobní vozidlo, kterým byl trezor odvezen. Policisté obě osoby podezřelé ze spáchání tohoto skutku již zadrželi. Další informace k tomuto případu zveřejníme hned, jakmile to bude možné.



Poslední případy v Chebu

· Začátkem dubna vnikl osmadvacetiletý muž do restauračního zařízení v Chebu. Objekt prohledal a nakonec odcizil peněženku s finanční hotovostí. Svým jednáním způsobil škodu přibližně 40 tisíc korun. O den později policisté ve spolupráci s kriminalisty muže zadrželi. Následně mu bylo sděleno podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.



· Několika krádeží se měla v Chebu dopustit i dvojice mužů. Ty měli postupně během několika týdnů vniknout do hotelového resortu či prodejny a odcizit řadu různých věcí. Tímto svým jednáním měli způsobit celkovou škodu zhruba 500 tisíc korun. Policisté ve spolupráci s kriminalisty oba muže zadrželi a obvinili. Jeden z těchto mužů je v současné době již ve výkonu trestu odnětí svobody.



· Čtyřiatřicetiletý muž měl od konce března do konce dubna v Chebu vykrádat zaparkovaná vozidla. Takto měl učinit v pěti případech. Kromě toho měl krást také v místním obchodním domě. Tímto svým jednáním měl způsobit škodu zhruba 65 tisíc korun. Policisté i kriminalisté se těmito případy usilovně zabývali a na konci dubna muže zadrželi. Následně bylo zahájeno trestní stíhání čtyřiadvacetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Čtyřiatřicetiletému muži, který byl vzat do vazby, hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky.



· Pětatřicetiletý muž měl začátkem dubna na autobusové zastávce v Chebu oslovit třináctiletého chlapce. Po chvíli mu měl z ruky vytrhnout mobilní telefon a z místa na kole rychle ujet. I v tomto případě se policisté ve spolupráci s kriminalisty začali případem okamžitě zabývat a pětatřicetiletého muže během hodiny zadrželi. Muž se ke krádeži přiznal, následně mu bylo sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



Dále v současné době evidujeme v Chebu jeden případ vloupání do sklepních prostor, jeden případ vniknutí do přízemních prostor soukromého objektu, odkud nebylo nic odcizeno či jeden případ vloupání do garáže nebo skladových prostor. Všemi těmito případy se policisté s kriminalisty stále zabývají.



Tímto zároveň apelujeme na občany města, aby dostatečně chránili svůj majetek, jelikož v některých případech nebyly prostory ani uzamčeny. Stejně tak v případě vloupání do osobních vozidel, několik automobilů bylo neuzamčených.





Personální situace:

Na obvodních oddělení Cheb – město a Cheb – venkov je v současné době dohromady 58 policistů. Plánovaný stav těchto oddělení je 81 policistů.





Vývoj registrované kriminality v teritoriu OOP Cheb

V roce 2022 bylo registrováno 166 skutků krádeže vloupáním, jejich objasněnost činila 25,9%. V roce 2023 bylo těchto skutků evidováno 129 a jejich objasněnost činila 24,03%.



Krádeží prostých bylo v roce 2022 registrováno 115, jejich objasněnost činila 51,3 %. O rok později, tedy v roce 2023, bylo těchto skutků registrováno 171 a jejich objasněnost činila 61,4%.



Co se týče majetkové kriminality, tak v roce 2022 bylo registrováno 350 skutků s objasněností 31,14%. V roce 2023 bylo těchto skutků 378 s objasněností 38,62%.



V rámci celkové kriminality bylo v roce 2022 registrováno 740 skutků, objasněnost byla 51,22%. V roce 2023 bylo registrováno skutků 685 a jejich objasněnost činila 49,78%.



Policisté se během výkonu služby pochopitelně nezabývají pouze krádežemi, ale řeší i jiné trestné činy či přestupky. Aktuální situace ohledně oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v Chebu je pravidelně řešena se zástupci města Cheb, bezpečnostní komisí Města Chebu, kolegy z Městské policie a naposledy na 16. zasedání Zastupitelstva města Cheb.

nprap. Jakub Kopřiva

2. 5. 2024

vytisknout e-mailem