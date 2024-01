Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kriminalita a bezpečnostní situace v kraji za rok 2023

KRAJ - Méně vražd a násilných činů, více majetkové kriminality

V uplynulém roce bylo na území Královéhradeckého kraje spácháno celkem 6.817 trestných činů. Ve srovnání s předchozím rokem 2022 se jedná o nárůst o 158 skutků, což v procentuálním vyjádření činí nárůst o 2,4 %. Přestože kriminalita vzrostla, podařilo se navýšit počet objasněných skutků, a to z 3.796 (2022) na 3.892 (2023). Policisté v Královéhradeckém kraji objasnili vloni o 96 skutků více než v roce 2022. Vloni bylo stíháno také více osob, než v roce předchozím, a to o 49.

Nejzávažnějších násilných skutků, vražd, evidujeme za rok 2023 sedm, což je o dva případy vražd méně než v roce předchozím. Vraždy se podílejí na celkové kriminalitě roku 2023 pouze desetinou procenta. Oproti tomu podvody necelými deseti procenty. U loňských vražd dominuje motiv související

s partnerskými vztahy.

Na nárůstu trestné činnosti v loňském roce se podílí i nadále kriminalita páchaná v kyberprostoru. S nárůstem této trestné činnosti roste i nadále způsobená škoda, která dosáhla v Královéhradeckém kraji částky přesahující 203 mil. Kč. Ve srovnání s předloňským rokem stoupla škoda o necelých 38 mil. Kč. Vzrůstající trend počtu případů a způsobené škody je patrný v tabulce níže.

Porovnání nápadu kybernetické kriminality a ostatní kriminality spáchané Internetem a počítačovými sítěmi*

Počet případů Nárůst případů oproti předchozímu roku Způsobená škoda Nárůst způsobené škody oproti předchozímu roku 2021 437 + 28 % 48 131 280,- + 81,2 % 2022 890 + 104 % 166 002 688,- + 244,9 % 2023 943 + 6 % 203 687 221,- +22,7 %

* § 230 tr. z. neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací v souvislosti s např. podvody, dětská pornografie, padělání platebního prostředku, vydírání, sexuální nátlak a další.

„I v loňském roce byl zaznamenán nárůst kybernetické kriminality páchané v kyberprostoru, i když nebyl tak markantní jako ze srovnání let 2021 a 2022. Snížení meziročního nárůstu přičítám zejména dlouhodobé masivní medializaci a prevenci směrem k veřejnosti, v čemž ani letos nepolevíme, navíc je to jedna z našich přetrvávajících priorit. Objasňování této trestné činnosti je však s ohledem na nadnárodní přesah a důmyslnost velice náročné. Pachatelé i nadále využívají nátlakové metody a zneužívají důvěřivost obětí a hlavně dokonale maskují své stopy, které mohou končit i za hranicemi ČR. Co se týká zvýšeného nápadu majetkové trestné činnosti, tak nejen v reakci na něj, bude v letošním roce cílem dosažení účelu trestního řízení vedeného efektivní formou zkráceného vyšetřování, což znamená, že se zaměříme více na institut zkráceného přípravného řízení. Další z priorit bude pokračování v nastaveném trendu zajišťování výnosů trestné činnosti,“ uvádí plk. Mgr. Ladislav Tomášek, náměstek ředitele pro SKPV pověřen zastupováním.

Priority úseku SKPV pro rok 2023 se týkaly zaměření na odhalování a vyšetřování trestné činnosti páchané v kyberprostoru v oblasti internetového bankovnictví, ale také trestných činů v oblasti drogové kriminality a v neposlední řadě i trestných činů páchaných na zvlášť zranitelných obětech (děti, senioři atp.).

Oblast vnější služby zahrnuje „uniformované policisty“ zařazené na odborech služby pořádkové, dopravní a cizinecké policie, ale také na operačním středisku, na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služební kynologie nebo na zásahové jednotce.

„Z mnoha úhlů pohledu byl uplynulý rok pro policistky a policisty vnější služby náročný. Jedním z důvodů bylo potírání nelegální migrace. Kromě zajištění 27 cizinců z Blízkého východu jsme vypomáhali od podzimu s kontrolní činností na státních hranicích se Slovenskem, kde naši policisté v součtu odsloužili v klimaticky náročných podmínkách 4248 hodin. Naše síly směřovaly i v loňském roce na KACPU, kde policisté cizinecké policie prováděli kontroly dokladů a úkony spojené s identifikací a prověrkami žadatelů o dočasnou ochranu. Za poklesem počtu zkontrolovaných cizinců ve vnitrozemí v meziročním srovnání o necelé tři tisíce stojí odvelení našich policistů a zvýšený výkon služby na státních hranicích se Slovenskou republikou. Po delší době jsme v souvislosti se zprovozněním fotbalového stadionu v Hradci Králové dohlíželi i na veřejný pořádek na 12 akcích, z nichž některé byly vyhodnoceny jako rizikovější,“ zhodnotil plk. Ing. Per Dušek, náměstek ředitele pro vnější službu

„Operační důstojníci řešili v průměru 159 telefonátů denně na lince 158. Jednadvacetkrát byl nasazen tým STOPA na pátracích akcích po osobách. V oblasti zbraní a střeliva bylo v tomtéž úseku odhaleno přestupkové jednání ve stovce případů, prověřovali jsme v součinnosti s lékaři 17 držitelů zbraní, a to z důvodu změny zdravotního stavu. V pěti případech byly osobám zbraně zadrženy,“ komentoval plk. Ing. Per Dušek.

„I naše krajské ředitelství reaguje na tragickou událost, která se před Vánoci stala v Praze. Tento rok budeme intenzivně pokračovat ve výcvicích policistů ke zvládnutí mimořádných událostí AMOK, kdy plánujeme jedno cvičení většího charakteru zorganizovat i na Univerzitě Hradec Králové. Vloni jsme podobné cvičení většího charakteru uskutečnili na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové,“ upřesnil plk. Ing. Per Dušek a dodává, že co se týká priorit úseku vnější služby stanovených na rok 2023, přecházejí v neztenčené míře do roku 2024, do něhož se navíc promítne intenzivnější výcvik policistů v reakci na předvánoční události v Praze.

Do dalšího období se úsek vnější služby zaměří kromě priorit cílících na dopravu (viz níže) například i na odhalování neoprávněného zaměstnávání cizinců, na vyhledávání latentní kriminality oproti oznámeným protiprávním jednáním, na výcvik pořádkových jednotek a podobně. Pokračovat budou uniformovaní policisté i v důsledném prověřování podnětů na změnu zdravotní způsobilosti držitelů zbrojních průkazů. V hledáčku policistů bude i pokračování v realizaci přijatých opatření k předcházení rizik spojených s nelegální migrací a odhalování přeshraniční trestné činnosti.

V počtu dopravních nehod je bilance loňského roku ve srovnání s rokem předchozím příznivější, nikoliv však co se týká těch tragických. Počet dopravních nehod se v roce 2022 vyšplhal na číslo 4931, v roce 2023 na 4208, jde tedy o pokles evidované nehodovosti o 723 případů. Usmrceno bylo vloni (33) o dvě osoby více než v roce 2022 (31), nejvíce osob zemřelo na silnicích kvůli nesprávnému způsobu jízdy (14). O život přišlo nejvíce osob na silnicích 1. (15) a 3. (7.) třídy. K nejtragičtější dopravní nehodě došlo na Jičínsku (Úlibice/Konecchlumí), kde vyhasnul život řidiče i spolujezdkyně.

„Na silnicích budeme i v tomto roce viditelně či skrytě působit na neukázněné řidiče. Jenom v loňském roce bylo službou dopravní policie při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu odslouženo v součtu téměř 200 tisíc hodin v přímém výkonu, kdy jsme zkontrolovali více než 65 tisíc vozidel. Letos budeme cílit na dodržování rychlostních limitů, a to v obcích i mimo ně. Odhalovat chceme i nadále nepozornost za volantem, zaměříme se nejen na kontrolu rychlostních limitů, ale i na řidiče pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Mezi našimi prioritami však nechybí ani dohled nad zranitelnými účastníky silničního provozu, jako jsou například chodci či cyklisté,“ dodává plk. Ing. Petr Dušek, náměstek ředitele pro vnější službu k prioritám pro službu dopravní policie.

Pro policisty i pro práci civilních zaměstnanců je nezbytné odpovídající zázemí a potřebná fungující technika. Oblast ekonomiky je tedy společným jmenovatelem všech policejních oborů a služeb. „V loňském roce investovalo naše ředitelství finanční prostředky v celkové hodnotě bezmála 160 miliónů korun. Jen do nemovitého majetku jsme v rámci 23 investic vynaložili 132,5 miliónů korun, s nimiž nám pomohly dotace EU ve výši 86 miliónů korun. Průběžně rekonstruujeme obvodní oddělení, obměňujeme výpočetní techniku a přístroje nezbytné pro výkon služby. Další nemalé investice ve výši takřka 17 miliónů korun směřovaly do služební autoflotily. Dotace nám pomohly i při úpravách vedoucích k zateplení, ke snížení energetické náročnosti denně využívaných budov,“ dodává plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš, náměstek ředitele pro oblast ekonomiky.

V personální oblasti chybělo Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje do plného počtu 224 policistů, přičemž největší nedostatek zaznamenalo Trutnovsko. Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje plk. Mgr. Petr Sehnoutka navštěvuje postupně vedení středních a vysokých škol v kraji a jedná o možnostech spolupráce v oblasti prevence, ale i náboru. „Jednou z mnoha možností jsou fyzické testy nanečisto, které pro školy organizujeme. Například v únoru si bude mít možnost fyzické testy nanečisto zkusit opět i veřejnost,“ vysvětluje ředitel a dodává, že stabilizace personálního stavu je prioritou nejen jeho, ale i všech služebních funkcionářů. „V oblasti preventivní činnosti oslovili naši preventisté vloni více než 62 tisíc osob, ať už dětí, studentů, dospělých či seniorů. Cílili na osvětu v oblasti ochrany proti podvodníkům v internetovém prostředí, na drogovou problematiku, na bezpečnost v silničním provozu, ale také na prevenci ve vztahu k aktivnímu útočníkovi,“ upřesňuje ředitel.

„Policistky, policisté i civilní zaměstnanci Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje mají za sebou pracovně nelehký rok. Vypořádat se museli s nápadem trestné činnosti, s mnoha policejními opatřeními v teritoriu celého Královéhradeckého kraje, přičemž ještě vypomáhali kolegům na Moravě s kontrolní činností na státní hranici se Slovenskem. I s ohledem na tyto úkoly dokázali zajistit i běžný výkon služby v našem kraji, chránili bezpečnost osob, dohlíželi na veřejný pořádek a v neposlední řadě mnozí z nich zachraňovali, ať už ve službě či mimo ní, životy lidí. V mnoha aspektech si ve srovnání s jinými kraji vedli velice dobře. Rád bych všem policistkám, policistům a civilním zaměstnancům za odvedenou práci v uplynulém roce poděkoval,“ uzavřel plk. Mgr. Petr Sehnoutka.

