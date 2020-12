Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalistům se podařilo odhalit další drogové dealery

BENEŠOVSKO – Muž a žena na Vlašimsku distribuovali marihuanu, pervitin a další omamné a psychotropní látky.

V polovině prosince proběhla na Vlašimsku rozsáhlá zdařilá policejní akce. Kriminalisté z benešovského toxi týmu svým důsledným operativním šetřením a zadokumentováním veškerých získaných informací souvisejících s drogovou trestnou činností v posledních dnech zrealizovali zásah. Vzhledem k povaze trestné činnosti provedli zadržení osob policisté ze středočeské zásahové jednotky.

V rámci opatření byli zadrženi dva dealeři drog. Po jejich zadržení probíhala domovní prohlídka, při které se kriminalistům podařilo zajistit omamné a psychotropní látky, zejména marihuanu, pervitin, ketamin a extázi. Dále bylo zajištěno také více jak 250 kusů ostrých nábojů různých typů a ráží a signální náboj.

Hlavním aktérem byl třiatřicetiletý muž, který na Vlašimsku prodával nebo zprostředkoval prodej drog koncovým uživatelům. Tyto látky si obstarával od jiných osob na území hlavního města Prahy nebo také na Benešovsku. Muž si část omamných a psychotropních látek ponechával také pro svou vlastní potřebu. Obviněný muž se na poli drogové kriminality pohybuje několik let. Již v minulosti byl za tuto trestnou činnost pravomocně odsouzen. Druhou obviněnou osobou je dvacetiletá žena. Ta stejně jako muž obstarávala drogy, které dále na Vlašimsku distribuovala. Část si ponechávala pro svou vlastní potřebu.

Obě zadržené osoby kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy spáchané samostatně a spáchané ve spolupachatelství. Muž byl navíc obviněn ze spáchání přečinu nedovolené ozbrojování. V případě uznání viny před soudem hrozí ženě trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. Třiatřicetiletému muži hrozí trest až do výše deseti let, neboť byl za drogovou trestnou činnost v minulosti již odsouzen. Obviněný muž je stíhán vazebně.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

22. prosince 2020

vytisknout e-mailem