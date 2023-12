Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalistka uspěla na Mistrovství světa v judu v Abu Dhabí

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Na tomto šampionátu se umístila na krásném třetím místě.

Letos v listopadu se v Abu Dhabí konalo Mistrovství světa v judu, kterého se zúčastnila naše policistka por. Mgr. Hana Kodešová, která slouží na Územním odboru Praha venkov-západ jako vyšetřovatelka hospodářské kriminality. Z tohoto šampionátu si odvezla bronzovou medaili. Ta ale nebyla její první, policistka má za sebou mnoho úspěchů z několika mistrovství v tomto sportu.

Čtyřiatřicetiletá kriminalistka, která se judu věnuje od malička, se letos přihlásila na Mistrovství světa v judu, které se konalo v Abu Dhabí. Tam startovalo celkem 973 závodníků, z toho 852 mužů a 121 žen. Tohoto šampionátu se mohli zúčastnit vrcholoví judisté, kteří již reprezentovali svou zemi na vrcholových akcích.

Hanka závodila ve věkové kategorii F1 (Masters) ve váze do 70 kg, v níž soupeřilo o medaile devět žen z různých zemí světa. V prvním zápasu se naše kolegyně utkala s Němkou, se kterou tedy prohrála. Nicméně po prvním prohře se rozhodně nevzdala a šla do utkání s Italkou. Nad tou vyhrála a postoupila do boje o bronzovou medaili s další soupeřkou z Německa. Zápas s ní trval neuvěřitelných 40 vteřin a Hanka využila svých dovedností a momentální situace, jednou rukou nasadila škrcení a povalila Němku na zem. Ta se po chvilce vzdala a policistka měla jistou bronzovou medaili.

K tomuto sportu přivedl Hanku její tatínek v jejích 5 letech. Začala trénovat v Neratovicích, od 15 let jezdila k reprezentačnímu trenérovi do Litoměřic. Díky intenzivnímu tréninku, a hlavně jejímu nadání, získala vítězství na Mistrovství České republiky v kategorii dospělých, ač v té době byla v kategorii dorostenek. Později se dostala do České reprezentace a zúčastnila se různých mezinárodních turnajů, kde se jí skutečně dařilo. Celkem ze dvou Mistrovství České republiky, jednou v kategorii juniorky a poté v kategorii ženy, si odvezla 5 zlatých medailí.

Vzhledem k tomu, že Hančiným dalším snem, kromě úspěchů v judu, bylo stát se policistkou. V roce 2012, po absolvování studia na Policejní akademii, nastoupila k Policii České republiky, konkrétně na obvodní oddělení v Kralupech nad Vltavou. Zde sloužila deset let a poté, po úspěšném výběrovém řízení, nastoupila na kriminální policii, jakožto vyšetřovatelka hospodářské kriminality. I když je Hanka pracovně vytížená, kolegové a nadřízení ji v judu podporují a umožňují ji své sny plnit. Jejím velkým snem bylo postavit se na vítězných stupních mistrovství Evropy a světa, a to se ji podařilo. Letos v květnu vyhrála 1. místo na Mistrovství Evropy ve Slovinsku a v listopadu na Mistrovství světa v Abu Dhabí získala 3. místo. „Těmito mistrovstvími jsem si skutečně splnila svůj sen, ačkoliv za vším stojí léta dřiny, odříkání… Nicméně na obou šampionátech nechyběl můj táta, který mě podporoval do posledních vteřin zápasů, tak jako tomu bylo vždy a všude. Bez něj a celkově bez podpory rodiny i mého zaměstnavatele, bych k takovým úspěchům asi nepřišla“, uvedla úspěšná judistka.

Od roku 2012, kdy Hanka k policii nastoupila, má za sebou nespočet úspěchů nejen v České republice, ale i v jiných zemích, odkud si dovezla 4 zlaté medaile, 8 stříbrných a 3 bronzové. Kromě toho se dostala k modernímu a velmi specifickému sportu Strongman, u kterého si zkusila poměřit své síly s jinými soupeřkami. V roce 2015 se na prvním ročníku Nabersvaly Challenge umístila na 3. místě, o rok později si pak odvezla stříbrnou medaili s umístěním na 2. místě v soutěži Strongman Varnsdorf, v roce 2017 pak opět další stříbrnou medaili v Nabersvaly Challenge a naposledy v roce 2018 si přivezla z Nabersvaly Challenge bronzovou medaili.

Naší kolegyni velice gratulujeme a přejeme jí mnoho dalších úspěchů nejen ve sportovním životě, ale také v osobním i pracovním.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

30. prosince 2023

