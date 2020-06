Kriminalistický ústav Policie České republiky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka se žádostí doručenou do datové schránky Kriminalistického ústavu Policie České republiky domáhala následujících informací:

„informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), počet odpracovaných měsíců u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří

a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo

b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní, dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo

c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo

d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo

e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření povinného subjektu

a to za kalendářní rok 2018 a 2019 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019).

Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – rok – plat – odměny/bonusy –nefinanční odměny/bonusy – počet odpracovaných měsíců, prosíme o vyplnění do přiloženého excelu.“

Policie České republiky konstatovala, že se vztahuje k osobám ředitele Kriminalistického ústavu, náměstka ředitele uvedeného útvaru pro podporu výkonu a náměstka ředitele téhož útvaru pro výkon pověřeného zastupováním. V této souvislosti poskytla žadatelce následující informace:

Ředitel útvaru byl v roce 2018 zařazen na stávajícím služebním místě 12 měsíců a v roce 2019 12 měsíců. Se zařazením na služebním místě ředitele Kriminalistického ústavu není spojeno užívání služebních prostředků k jiným než služebním účelům.

Náměstek ředitele útvaru pro podporu výkonu byl v roce 2018 zařazen na stávajícím služebním místě 12 měsíců a v roce 2019 12 měsíců. Se zařazením na služebním místě náměstka ředitele Kriminalistického ústavu pro podporu výkonu není spojeno užívání služebních prostředků k jiným než služebním účelům.

Náměstek ředitele útvaru pro výkon nebyl v roce 2018 ani v roce 2019 zařazen ani pověřen zastupováním na stávajícím služebním místě. Se zařazením ani pověřením zastupováním na služebním místě náměstka ředitele Kriminalistického ústavu pro výkon není spojeno užívání služebních prostředků k jiným než služebním účelům.

Ve vztahu k požadovaným informacím o platu (tj. služebním příjmu příslušníků bezpečnostních sborů) a odměnách či bonusech (tj. kázeňských odměnách příslušníků bezpečnostních sborů) ředitele útvaru a jeho náměstka pro podporu výkonu v letech 2018 a 2019 povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace. Náměstek ředitele útvaru pro výkon neměl v letech 2018 a 2019 nárok na služební příjem za výkon služby na tomto služebním místě a nebyly mu uděleny kázeňské odměny v souvislosti s výkonem služby na tomto služebním místě.

PhDr. Jiří Vokuš, 12. června 2020

